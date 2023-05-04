İFM Genel Müdürü Erdem: İstanbul uluslararası finans merkezi olacak

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "İstanbul Finans Merkezi Zirvesi" Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katılımı ile gerçekleşti. Zirvenin ardından İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, Sabah TV'ye önemli açıklamalarda bulundu.

İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem Sabah TV'ye yaptığı açıklamalarda, Turkuvaz Medya ailesi tarafından gerçekleştirilen İstanbul Finans Merkezi Zirvesi'nin bir parçası olmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, "İstanbul Finans Merkezi, fiziki imkanlar bakımından son derece modern, tüm çalışanların ve yatırımcıların her türlü ihtiyacına cevap verecek bir yapıda inşa edildi. Tabi bu bir bölgeyi finans merkezi haline getirmek için tek başına yeterli değil. Bu çerçevede en önemli hususlardan bir tanesi halihazırda ülkemizin son 20 yılda yaşamış olduğu dönüşüm neticesinde var olan potansiyelinin açığa çıkması. İFM'den önce son 20 yılda genelde Türkiye özelde İstanbul çok önemli olaylara şahit oldu. Bu dönüşümler İstanbul'un doğal bir merkez olma hüviyetine sahip olmasından kaynaklı. Bugün İstanbul küresel ekonominin kalbinin attığı bir yer. İFM ile birlikte önümüzdeki yıllarda göreceğiz ki İstanbul hem bölgesinde hem de dünyada uluslararası bir finans merkezi haline gelecek" dedi.

İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem: "İstanbul uluslararası finans merkezi olacak" | Video