İFM’den Abu Dabi ile işbirliği

İstanbul Finans Merkezi (İFM) ile Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) uluslararası finans merkezi Abu Dabi Global Market (ADGB) arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında ADGB ile İFM, araştırma, geliştirme, eğitim, bilgi paylaşımı ve teknolojik gelişmeler konusunda karşılıklı işbirliği içinde olurken, ortak çıkarlar doğrultusunda tanıtım ve uluslararası kalkınma için çeşitli toplantı, konferans, seminer ve diğer tanıtım etkinliklerinin hazırlanmasında birbirlerini destekleyecek. Her iki taraf için kapasite geliştirme alanında teknik yardım, bilgi transferi, beceri ve politika geliştirme konularında işbirlikleri hayata geçirilecek. İstanbul Finans Merkezi Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, imzalanan anlaşmanın, İFM'nin bölgedeki etkisini giderek artırdığının göstergesi olduğunu ifade etti. Erdem, "İFM olarak Abu Dabi Global Market ile imzaladığımız işbirliği anlaşmasının, iki merkezin yakın geleceğini daha da güçlü kılacağına inanıyoruz" dedi.