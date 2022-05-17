IG ve Engin Tarım güçlerini birleştirdi

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük tek parça elma yetiştiricisi Engin Tarım, Hindistan'ın lider konumdaki taze meyve şirketi IG International ile Ortak Girişim anlaşması imzaladı. Anlaşmayla Hindistan'ın en büyük elma yetiştiricisi olmayı hedefleyen IG ve Engin Tarım, Hindistan'ın iklim, altyapı ve çevre koşulları elma yetiştiriciliğine en uygun bölge olan Himachal Pradesh ve Uttarakhand bölgesini üretim üssü yapacak. IG ve Engin Tarım, 3 yılda 5 ana elma çeşidinde 50 bin ton üretim kapasitesine sahip yatırımı gerçekleştirecek. IG International Genel Direktörü Tarun Arora, "IG-Engin Tarım ortaklığı Hindistan pazarında en lezzetli ve kaliteli elmanın adresi olacak" ifadelerini kullandı. Engin Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Seyda Ertuğ, Türkiye menşeili elmaların, Hindistan pazarının en önemli elma kaynağı haline geldiğini söyledi.