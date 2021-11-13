İGA CEO’su Samsunlu: Avrupa’nın en dirençli havalimanıyız

BBC World News' de yayınlanan 'World Business Report' programında Alice Baxter'in sorularını yanıtlayan Samsunlu, salgın sürecinde aşılamanın artması ile birlikte havacılık sektöründe yaşanan toparlanmaya dikkat çekti.



Sektörün şu anda çok daha iyi durumda olduğunu ve normalleşme sürecinin devam ettiğinin altını çizen Samsunlu "Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupalı turistlere ve havayolu şirketlerine tekrar kapılarını açması çok iyi bir gelişme. Koordinasyon, Covid-19 aşılama süreci küresel olarak desteklendiği ve devletler tarafından teşvik edildiği için daha iyi durumda" diye konuştu





AVRUPA'NIN EN DİRENÇLİ HAVALİMANIYIZ



Bu süreçte İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'nın en dirençli havalimanı olduğunu belirten Samsunlu, "Önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek uzun mesafe uçuşlarla Asya ve Orta Doğu'da daha fazla hareketlilik göreceğimizi umuyoruz. İstanbul Havalimanı olarak, Avrupa'nın en dirençli havalimanıyız. 2020'de birinciydik ve büyük ihtimalle 2021'de de birinci olacağız"açıklaması yaptı.



THY KRİZDEN GÜÇLENMİŞ OLARAK ÇIKACAKTIR



Türk Hava Yolları'nın da bu krizden güçlenerek çıkacağının altını çizen Samsunlu "Türkiye turizm yönü oldukça güçlü bir rota ve biz bu durumdan faydalandık. Ayrıca, oldukça geniş uçuş ağına sahip olan Türk Hava Yolları da bu krizden güçlenmiş olarak çıkacaktır. Rakamlar açısından bakacak olursak, kıyaslamamızı hep 68 milyon yolcu ağırladığımız 2019 yılına göre yapıyoruz. Geçen yıl, bu sayı 23 milyona düşmüştü, bu yıl ise 37 milyon civarında bir rakama ulaşacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.



Havacılık sektörünün ihtiyacının herkesin bir noktadan başka bir noktaya özgürce uçabildiği normalleşmiş bir döneme girmesi olduğunu söyleyen Samsunlu "Kuzey Amerika uçuşlarının açılmasından duyduğum mutluluğun nedeni de budur ve bu süre içinde hali hazırda kapalı olan Asya pazarı ve diğer pazarların da önümüzdeki yıl itibarıyla tekrar açılması en büyük temennimdir" dedi.





SIFIR EMİSYON HEDEFİ



İstanbul Havalimanı'nın sıfır emisyon hedefine de değinen Samsunlu "İGA havalimanı olarak, 2050 yılına kadar karbon emisyonumuzu sıfıra indirme hedefimizde kararlıyız. Avrupa'da daha erken tarihleri gösteren başka havalimanları mevcut ve biz de bu süreyi 2050'den önceye çekmek için önümüzdeki her adımı yeniden planlıyoruz." İfadelerini kullandı