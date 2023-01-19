İGA dünyanın en iyi bağlantı veren ikinci havalimanı oldu

İngiltere merkezli The Independent gazetesi öncülüğünde havacılık sektörüne ilişkin araştırmalara imza atan Cirium dünyanın en iyi bağlantı veren havalimanları listesi yayımlandı.Buna göre; dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olan Türk Hava Yolları'nın ana merkezi durumundaki İGA İstanbul Havalimanı, 309 destinasyona ulaşım imkânı sağlayarak listede ikinci sırada yer aldı.
DÜNYANIN EN FAZLA ÜLKESİNE UÇAN HAVAYOLU ŞİRKETİ: THY
Cirium tarafından gerçekleştirilen araştırmada Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın ana merkezi durumundaki Frankfurt Havalimanı 330 destinasyona bağlantısıyla dünyanın bağlantısı en fazla olan havalimanı oldu.
Ağırladığı yolcu sayısı bakımından son üç yılda Avrupa'nın zirvesinde yer alan ve dünyanın en fazla ülkesine uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları'nın ana merkezi durumundaki İGA İstanbul Havalimanı ise 309 destinasyona ulaşım imkânı sağlayarak listede ikinci sırada yer aldı.
İGA'NIN ARDINDAN LİSTEDE YER ALAN DİĞER HAVALİMANLARI
Fransa'nın başkenti Paris'teki Paris Charles De Gaulle Havalimanı ise 308 destinasyona uçuş imkânı sağlayarak, İGA' dan sonra üçüncü sırada yer aldı.
Amsterdam Schiphol Havalimanı 293 destinasyona erişim imkânı ile listede dördüncü sırada ye alırken listenin beşinci ve altıncı sırasını ABD'den Chicago O'Hare ve Dallas-Fort Worth havalimanları paylaştı. Dubai Uluslararası Havalimanı'nın yedinci, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'nın 242 destinasyona olan bağlantısıyla sekizinci sırada yer aldığı listede İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Fiumicino Uluslararası Havalimanı 10'uncu sırada yer aldı.