İGA dünyanın en iyi bağlantı veren ikinci havalimanı oldu

DÜNYANIN EN FAZLA ÜLKESİNE UÇAN HAVAYOLU ŞİRKETİ: THY

Cirium tarafından gerçekleştirilen araştırmada Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın ana merkezi durumundaki Frankfurt Havalimanı 330 destinasyona bağlantısıyla dünyanın bağlantısı en fazla olan havalimanı oldu.

Ağırladığı yolcu sayısı bakımından son üç yılda Avrupa'nın zirvesinde yer alan ve dünyanın en fazla ülkesine uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları'nın ana merkezi durumundaki İGA İstanbul Havalimanı ise 309 destinasyona ulaşım imkânı sağlayarak listede ikinci sırada yer aldı.