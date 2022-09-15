İGA eğitimde de bölgenin merkezi olacak

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan İGA İstanbul Havalimanı İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Nihat Çukurkaya, büyüyen ekonomisi, uçuş ağının geniş bir yapıya bürünmesi ile birlikte İstanbul'un dünya havacılık sektöründe önemli bir aktör haline geldiğini söyledi.

EĞİTİMDE BÖLGENİN MERKEZİ OLACAĞIZ

Yapılan anlaşma ile birlikte havacılıktaki eğitim ağlarını genişletmenin yanı sıra, bilgi ve tecrübelerini uluslararası arenaya taşıyacaklarının altını çizen Çukurkaya " İGA çalışanları başta olmak üzere havacılık sektöründeki tüm paydaşlara kaliteli eğitim vermek üzere kurulan İGA Academy'de bugün dijital hale getirilmiş 5 bin eğitimin bulunduğu bir platform oluştu. IATA ile hem sektörümüzdeki çalışanlarımıza, hem de bölgemizdeki tüm havalimanı çalışanlarına açık bir eğitim merkezi olduk. Hem kendi içimizdeki ulusal akredite edilmiş eğitimlerde hem de uluslararası akredite eğitimlerde biz artık bölge merkezi olacağız" diye konuştu.

HEDEF DÜNYANIN EN İYİSİ OLMAK

En önemli küresel aktarma merkezleri arasında yerini alan İGA İstanbul Havalimanı'nın dünyada en iyi havalimanı olma hedefiyle ilerleyen bir organizasyon olduğunu kaydeden Çukurkaya " Bunu almak zor. Bunun sürdürülebilir kılmak çok daha zor. Bunun için en önemli nokta çalışanlara yatırım olduğunu biliyoruz"dedi. Uluslararası havalimanları ile yürüttükleri 'çalışan değişimi programı' ile ilgili de bilgi veren Çukurkaya, amaçlarının çalışanları belirlenen ülkelere göndererek en az 1, maksimim 2 yıl orada çalışmalarını sağlayarak deneyimlerini buraya taşımalarını sağlamak olduğunu söyledi.

EN KAPSAMLI EĞİTİM ANLAŞMASI

İGA' nın kuruluşundan itibaren havacılık sektörünü heyecanlandıran bir proje olduğunu kaydeden IATA Bölge Müdürü Funda Çalışır ise " İGA bugün dünyanın en önemli havalimanlarından biri oldu. Bunun gelişerek devam edeceğine eminim. İGA ile imzaladığımız 'IATA Bölgesel Eğitim Anlaşması' en üst düzeyde ve en kapsamlı eğitim anlaşmalarından biri. Bunu dünyada 25 kuruluşla imzalıyoruz. İGA 25'nci olacak. Türkiye'de THY ile de bu anlaşmamız var uzun yıllardır. THY çok iyi bir paydaşımız. İGA' nın da THY gibi iyi bir partnerimiz olacağını düşünüyorum "dedi

İGA İstanbul Havalimanı daha öncede Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) ile Küresel Eğitim Anlaşması kapsamında Eğitim Merkezi Akreditasyonu anlaşması imzalamış, hem kendi personeline hem de başvuran ülkelerden kursiyerlere global havacılık eğitimleri vermeye başlamıştı.