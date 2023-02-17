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Giriş Tarihi: 17.2.2023 11:37 Son Güncelleme: 17.2.2023 11:38

İGA, Hatay'da 350 depremzede ailenin barınacağı konteyner kent kuruyor

İGA İstanbul Havalimanı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da evsiz kalan afetzedelerin barınması için konteyner kent kuruyor.

AA
İGA, Hatay’da 350 depremzede ailenin barınacağı konteyner kent kuruyor

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nın yanında yer alan ve Hatay Valiliği tarafından İGA'ya tahsis edilen 30 dönüm arazi üzerinde kurulacak 350 konteynerlik kentin 350 aileye yuva olması hedefleniyor.

Tüm işlemlerini İGA İstanbul Havalimanı'nın üstlendiği ve inşaatına 13 Şubat'ta başlanarak bu ay sonuna kadar tamamlanması planlanan kentin bir an önce depremzedelerin hizmetine sunulabilmesi için 89 personel ve 34 iş makinesi, vardiyalı olarak 7/24 itinalı bir çalışma yürütüyor.

İGA İstanbul Havalimanı'ndan gönüllü olarak kurtarma çalışmalarına katılmak üzere deprem bölgelerine giden çalışanlar ise Hatay'da kurulan konteyner kentin kurulum aşamasında görev alıyor.

İstanbul'dan sevkiyatı 20-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek 21 metrekarelik konteynerlerin her birinde mobilya, duş, tuvalet ve mutfak tezgahı mevcutken, konteynerler 5-6 kişilik bir ailenin geçici barınma ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olacak.

Oluşturulacak olan kampüste ayrıca yemekhane, mutfak, çamaşırhane, üç ayrı yaş grubuna özel olarak kategorize edilen üç farklı çocuk oyun alanı ve mescit gibi sosyalleşme mekanları da yer alacak. Konteyner kentte revir de bulunacak.

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İGA, Hatay'da 350 depremzede ailenin barınacağı konteyner kent kuruyor
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