İGA, İklim Değişikliği Programı’nda ülke liderleri arasında

Emisyon azaltım faaliyetleri kapsamında 2050 yılına kadar da 'Net Sıfır CO2 Emisyonu' yol haritalarını hazırladıklarını ve bu doğrultuda istikrarlı bir planlama yaparak karbon salım azaltım stratejilerini oluşturduklarını belirten İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, demografinin gelişmesi ile havacılık alanında su yönetiminin öneminin de artacağı bilincinde hareket ettiklerini söyledi. Samsunlu " ISO 14046 Su Ayakizi Standart uygulamaları ve doğrulanmış raporlama sunumu ile birlikte, havalimanları içinde su kullanımı ve güvenliği bilincimizi göstererek, su güvenliği tarafında sektörümüze öncülük ediyoruz. Amacımız, gelecek nesillere örnek bir model oluşturarak israftan kaçınan, atığını dönüştürebilen, sürdürülebilir örnek havalimanları ve örnek şehirler yaratabilmek" dedi.
TUTKUYLA ÇALIŞIYORUZ
CDP tarafından, iki kategori için de takdir edilmelerinin kendileri için gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu ifade eden Samsunlu, İGA İstanbul Havalimanı olarak insan hayatını, çevre ve topluma saygıyı odağına alarak, sürdürülebilirlik hedeflerini daha da ileriye taşıyacaklarını, hem karbon ayakizini hem de su ayakizini sıfıra indirmek için tutkuyla çalıştıklarını belirtti.