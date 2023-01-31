İGA, İklim Değişikliği Programı’nda ülke liderleri arasında

TUTKUYLA ÇALIŞIYORUZ

CDP tarafından, iki kategori için de takdir edilmelerinin kendileri için gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu ifade eden Samsunlu, İGA İstanbul Havalimanı olarak insan hayatını, çevre ve topluma saygıyı odağına alarak, sürdürülebilirlik hedeflerini daha da ileriye taşıyacaklarını, hem karbon ayakizini hem de su ayakizini sıfıra indirmek için tutkuyla çalıştıklarını belirtti.