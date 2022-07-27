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Giriş Tarihi: 27.7.2022 15:03

İGA İstanbul Havalimanı, haziran ayında da Avrupa'nın lideri

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İGA İstanbul Havalimanı, haziran ayında da Avrupa’nın lideri

İGA İstanbul Havalimanı, haziran ayında ağırladığı 5 milyon 996 bin 71 yolcu ile Avrupa genelinde havalimanları arasında ilk sıradaki yerini korudu.

Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI Europe) haziran ayını ve bu yılın ilk yarısını kapsayan hava trafik raporunu yayınladı. Buna göre; Avrupa havalimanlarındaki yolcu trafiği bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 247 artarak 660 milyon yolcu olarak gerçekleşti. Bu artışın ana kaynağını mart ayı ile birlikte seyahat kısıtlamalarının gevşetilmesiyle artan uluslararası trafikler oluşturdu.

İGA İSTANBUL HAVALİMANI LİDERLİĞİNİ KORUDU

Dünyanın en önemli aktarma merkezleri arasında yerini alan İGA İstanbul Havalimanı, mayıs ayında olduğu gibi haziran ayında da Avrupa genelinde havalimanları arasında ilk sıradaki yerini korudu. Haziran ayında 5 milyon 996 bin 71 yolcu ağırlayarak ilk sırada yer alan İGA İstanbul Havalimanı'nı 5 milyon 991 bin 128 yolcu ile Londra Heathrow Havalimanı, 5 milyon 450 bin 28 yolcu ile Paris Charles De Gulle Havalimanı takip etti. Antalya Havalimanı ise haziran ayında ağırladığı 3 milyon 911 bin 395 yolcu ile listenin 8'nci sırasında yer aldı.

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İGA İstanbul Havalimanı, haziran ayında da Avrupa'nın lideri
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