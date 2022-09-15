İGA İstanbul Havalimanı, hem uçuşta hem yolcuda Avrupa lideri

Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI Europe) temmuz ayına ait hava trafik raporunu yayınladı. Buna göre; Avrupa genelindeki havalimanlarında yolcu trafiğinin temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70.4 arttı. Bu artışın ana kaynağını uluslararası trafikler oluşturdu. Ancak salgın öncesi dönemi ifade eden 2019 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında ise yolcu sayısı yüzde 14.4 eksik gerçekleşti. Avrupa'nın en büyük 5 havalimanı ise geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yolcu sayılarını ikiye katladılar.

İGA, SALGIN ÖNCESİNİ GEÇEN TEK HAVALİMANI OLDU

Dünyanın en önemli aktarma merkezleri arasında yerini alan İGA İstanbul Havalimanı ise Avrupa genelinde havalimanları arasında ilk sıradaki yerini korudu.İGA İstanbul Havalimanı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61.4 artışla 6 milyon 740 bin 544 yolcu ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı olmaya devam etti. Salgın öncesi dönemi ifade eden 2019 yılının Temmuz 2019 yolcu hacmini yüzde 5.5 oranında artırarak salgın öncesi dönemin üzerine çıkan tek havalimanı oldu.

ANTALYA 7'NCİ SIRADA

İGA İstanbul Havalimanı'nı 6 milyon 312 bin bin 252 yolcu ile Londra Heathrow Havalimanı ve 6 milyon 17 bin 614 yolcu ile Paris Charles De Gulle Havalimanı takip etti. Antalya Havalimanı ise temmuz ayında 5 milyon 5 bin bin 510 yolcu ile listenin 7'nci sırasında yer aldı.

İGA GÜNLÜK 1328 UÇUŞLA AĞUSTOS'TA DA LİDER

İGA İstanbul Havalimanı, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) Ağustos ayı verilerine göre de günlük ortalama bin 328 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olmaya devam etti. EUROCONTDOL verilerine göre Türk Hava Yolları ise günlük bin 453 uçuşla Avrupa'da en çok uçuş yapan havayolları arasında üçüncü sırada, network taşıyıcılar arasında ise ilk sırada yer aldı.