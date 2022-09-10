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Giriş Tarihi: 10.9.2022 11:34

İGA İstanbul Havalimanı’na yeni ödül

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İGA İstanbul Havalimanı’na yeni ödül

Dünyanın en önemli aktarma merkezleri arasında yerini alan İGA İstanbul Havalimanı, gösterdiği performans ile son dönemde aldığı uluslararası ödüllere bir yenisini daha ekledi. Global havacılık sektörünün önde gelen yayınlarından ‘Regional Air Transport Awards’ tarafından 2021 ve 2022 yıllarında ‘Yılın Havalimanı’ seçilen İGA İstanbul Havalimanı, bu sefer de 2022 Regional Air Transport Awards’ ta ‘Kurumsal Ödül’e layık görüldü.

Ödül, Romanya'nın Cluj kentinde düzenlenen törenle İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'ya takdim edildi. 4 binden fazla okuyucu ve havacılık sektörünün yöneticisinin katıldığı oylama sonucu kazananın belirlendiği yarışmanın geçmiş yıllarda da kazananları arasında Singapur Changi, Dubai, Lizbon ve Doha havalimanları bulunuyor.

İGA İstanbul Havalimanı, Singapur Changi Airport'tan sonra üst üste 'Yılın Havalimanı' seçilen ikinci havalimanı konumunda. "Air Transport Awards" ödülleri, her yıl Hermes - Air Transport Organizasyonu, ATN (Air Transport News) ve ALA (America Latina Aeronoticias) ortaklığında düzenlenirken, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) gibi önde gelen havacılık sektörünün kuruluşları da seçici kurulda görev yapıyor.

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İGA İstanbul Havalimanı’na yeni ödül
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