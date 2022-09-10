İGA İstanbul Havalimanı’na yeni ödül

Ödül, Romanya'nın Cluj kentinde düzenlenen törenle İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'ya takdim edildi. 4 binden fazla okuyucu ve havacılık sektörünün yöneticisinin katıldığı oylama sonucu kazananın belirlendiği yarışmanın geçmiş yıllarda da kazananları arasında Singapur Changi, Dubai, Lizbon ve Doha havalimanları bulunuyor.
İGA İstanbul Havalimanı, Singapur Changi Airport'tan sonra üst üste 'Yılın Havalimanı' seçilen ikinci havalimanı konumunda. "Air Transport Awards" ödülleri, her yıl Hermes - Air Transport Organizasyonu, ATN (Air Transport News) ve ALA (America Latina Aeronoticias) ortaklığında düzenlenirken, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) gibi önde gelen havacılık sektörünün kuruluşları da seçici kurulda görev yapıyor.