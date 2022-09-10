İGA İstanbul Havalimanı’na yeni ödül

Giriş Tarihi: 10.9.2022 11:34

Dünyanın en önemli aktarma merkezleri arasında yerini alan İGA İstanbul Havalimanı, gösterdiği performans ile son dönemde aldığı uluslararası ödüllere bir yenisini daha ekledi. Global havacılık sektörünün önde gelen yayınlarından ‘Regional Air Transport Awards’ tarafından 2021 ve 2022 yıllarında ‘Yılın Havalimanı’ seçilen İGA İstanbul Havalimanı, bu sefer de 2022 Regional Air Transport Awards’ ta ‘Kurumsal Ödül’e layık görüldü.