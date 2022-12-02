İGA İstanbul Havalimanı’ndan ‘Kardeş Havalimanı’ mutabakatı

Daha önce Güney Kore ve Çin Halk Cumhuriyeti ile havacılık alanında bilgi köprüsünün kurulması amacıyla iş birliği anlaşmaları imzalayana İGA İstanbul Havalimanı, Asya odaklı büyüme stratejisi kapsamında Tayland ve Vietnam ile yeni anlaşmalara imza attı.
İGA İstanbul Havalimanı, Tayland'ın 6 uluslararası havalimanını yöneten Airports of Thailand (AOT) ve Vietnam'daki 21 sivil havalimanın yöneten Airports Corporation of Vietnam (ACV) ile 'kardeş havalimanı' anlaşması imzaladı.
Tayland'ın başkenti Bangkok ve Vietnam'ın Ho Chi Minh kentinde ayrı ayrı yapılan iş birliğiyle Türkiye ile bu ülkeler arasındaki turizm potansiyeli ve ekonomilerine katkı sunması amaçlanıyor.
EKONOMİNİN AĞIRLIK MERKEZİ DOĞU'YA KAYIYOR
Yapılan anlaşmaları değerlendiren İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, küresel ekonominin ağırlık merkezinin Batı'dan Doğu'ya doğru kaydığına dikkat çekerek, 4.4 milyarı aşan genç ve zenginleşen nüfusu ile Asya Kıtası'nın turizm potansiyeli ve dinamik ekonomileri ile önemli bir potansiyel taşıdığını vurguladı.
30'A YAKIN HAVALİMANINI YÖNETİYORLAR
Dünya turizminin en önemli destinasyonları arasında yer alan üç ülkenin, havacılık alanındaki iş birliğini geliştirmek üzere bir araya gelerek 'kardeş havalimanı' anlaşmasını imzalamasından mutluluk duyduklarını söylen Samsunlu "Bugün, doğuda üretilenin batıda tüketildiği bir ekonomik düzen içinde yaşıyoruz. Bu hafta, iş birliğine gitmenin mutluluğu içinde olduğumuz yeni kardeş havalimanlarımız, Güneydoğu Asya bölgesi içinde; Bangkok, Phuket, Hanoi gibi dünyanın önde gelen turizm destinasyonlarının da için de bulunduğu 30'a yakın havalimanını yönetiyor. Güneydoğu Asya ile Türkiye arasında önemli fırsatların ve ekonomileri büyütme imkânlarının olduğuna inanıyorum" dedi.
İGA 82 HAVAYOLUNA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
İGA İstanbul Havalimanı'nın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'da destinasyonların kesiştiği noktada 82 havayoluyla güçlü bir uçuş ağını yönelttiğini vurgulayan Samsunlu İGA' nın 6 tane Asyalı havayoluna ev sahipliği yaptığın söyledi.
Bu havayollarının yarısının İGA İstanbul Havalimanı açıldıktan sonra Türkiye seferlerine başladığını kaydeden Samsunlu " Büyüme potansiyelinin çok yüksek olduğuna inandığımız Asya'dan orta vadede batıya çok daha yoğun uçuş trafiğini oluşmasını bekliyoruz. Burada hedefimiz, Avrupa'da yeni uçulmaya başlanacak ilk nokta olmak. Bugün imzalarını attığımız yeni 'kardeş havalimanı' iş birlikleri, İGA İstanbul Havalimanı'na yeni uçuşlar başlamasına ve Güney Asya ve endirekt olarak Asya Pasifik bölgelerinden oluşacak yeni trafiğin İGA İstanbul Havalimanı'na bağlanmasına ve şehrimiz İstanbul üzerinden ülkemize binlerce turistin gelmesine öncülük ederek ülke ekonomimize katkı sağlamasına imkân sağlayacak "diye konuştu.
Samsunlu, daha önce Çin ve Güney Kore'de başlattıkları şimdi ise Tayland ve Vietnam ile genişlettikleri Asya odaklı büyüme stratejilerinin herkese hayırlı olmasını diledi
TÜRKİYE KİLİT BİR KÖPRÜ ROLÜNDE
Airports of Thailand Başkanı Nitinai Sirismatthakarn atılan imzaların AOT ve İGA arasındaki ilişkiyi güçlendireceğini söylerken Airports Corporation of Vietnam (ACV) Başkanı Lai Xuan Thanh is salgın sonrası sivil havacılık ve turizmin hızla toparlandığına dikkat çekerek " Bu bizim için büyük bir fırsat. Türkiye, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan kilit bir köprü rolünde ve Vietnam da özellikle Güneydoğu Asya ve Pasifik Asya'da merkez olma konumunu güçlendiriyor. Bu iş birliği iki bölge arasındaki yeni rotaların keşfedilmesini teşvik edecek, ticaret ve yatırım fırsatlarını da artıracaktır" ifadelerini kullandı.
KARDEŞ HAVALİMANI NELERİ KAPSIYOR?
İGA İstanbul Havalimanı daha önce Güney Kore'den Seul Incheon Havalimanı, Çin'den Pekin Havalimanları Grubu (CAH) ve Shanghai Havalimanları Grubu, Danimarka'dan da Kopenhag Havalimanları (CPH) ile kardeş havalimanı anlaşması imzalamıştı. Kardeş havalimanı anlaşmaları havalimanı yönetimi, müşteri hizmetleri, inşaat, planlama, operasyonlar, bilgi teknolojisi ve sürdürülebilir kalkınma gibi çok çeşitli alanlarda iş birliği yapmak üzere ortak çalışma gruplarının oluşturulması gibi süreçleri kapsıyor. Bu programının temelde tarafları bağlayıcı herhangi bir yanı bulunmazken, üye havalimanlarının genel müdürleri fikir alışverişinde bulunmak için yılda bir kez bir araya geliyor.