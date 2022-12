İGA İstanbul Havalimanı’ndan ‘Kardeş Havalimanı’ mutabakatı

İGA 82 HAVAYOLUNA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

İGA İstanbul Havalimanı'nın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'da destinasyonların kesiştiği noktada 82 havayoluyla güçlü bir uçuş ağını yönelttiğini vurgulayan Samsunlu İGA' nın 6 tane Asyalı havayoluna ev sahipliği yaptığın söyledi.

Bu havayollarının yarısının İGA İstanbul Havalimanı açıldıktan sonra Türkiye seferlerine başladığını kaydeden Samsunlu " Büyüme potansiyelinin çok yüksek olduğuna inandığımız Asya'dan orta vadede batıya çok daha yoğun uçuş trafiğini oluşmasını bekliyoruz. Burada hedefimiz, Avrupa'da yeni uçulmaya başlanacak ilk nokta olmak. Bugün imzalarını attığımız yeni 'kardeş havalimanı' iş birlikleri, İGA İstanbul Havalimanı'na yeni uçuşlar başlamasına ve Güney Asya ve endirekt olarak Asya Pasifik bölgelerinden oluşacak yeni trafiğin İGA İstanbul Havalimanı'na bağlanmasına ve şehrimiz İstanbul üzerinden ülkemize binlerce turistin gelmesine öncülük ederek ülke ekonomimize katkı sağlamasına imkân sağlayacak "diye konuştu.

Samsunlu, daha önce Çin ve Güney Kore'de başlattıkları şimdi ise Tayland ve Vietnam ile genişlettikleri Asya odaklı büyüme stratejilerinin herkese hayırlı olmasını diledi

TÜRKİYE KİLİT BİR KÖPRÜ ROLÜNDE

Airports of Thailand Başkanı Nitinai Sirismatthakarn atılan imzaların AOT ve İGA arasındaki ilişkiyi güçlendireceğini söylerken Airports Corporation of Vietnam (ACV) Başkanı Lai Xuan Thanh is salgın sonrası sivil havacılık ve turizmin hızla toparlandığına dikkat çekerek " Bu bizim için büyük bir fırsat. Türkiye, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan kilit bir köprü rolünde ve Vietnam da özellikle Güneydoğu Asya ve Pasifik Asya'da merkez olma konumunu güçlendiriyor. Bu iş birliği iki bölge arasındaki yeni rotaların keşfedilmesini teşvik edecek, ticaret ve yatırım fırsatlarını da artıracaktır" ifadelerini kullandı.

KARDEŞ HAVALİMANI NELERİ KAPSIYOR?

İGA İstanbul Havalimanı daha önce Güney Kore'den Seul Incheon Havalimanı, Çin'den Pekin Havalimanları Grubu (CAH) ve Shanghai Havalimanları Grubu, Danimarka'dan da Kopenhag Havalimanları (CPH) ile kardeş havalimanı anlaşması imzalamıştı. Kardeş havalimanı anlaşmaları havalimanı yönetimi, müşteri hizmetleri, inşaat, planlama, operasyonlar, bilgi teknolojisi ve sürdürülebilir kalkınma gibi çok çeşitli alanlarda iş birliği yapmak üzere ortak çalışma gruplarının oluşturulması gibi süreçleri kapsıyor. Bu programının temelde tarafları bağlayıcı herhangi bir yanı bulunmazken, üye havalimanlarının genel müdürleri fikir alışverişinde bulunmak için yılda bir kez bir araya geliyor.