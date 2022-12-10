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Giriş Tarihi: 10.12.2022 09:45

İGA ve THY 11 aydır Avrupa’da zirvede

İGA İstanbul Havalimanı, bu yılın ilk 11 ayında günlük ortalama bin 206 uçuş ile Avrupa’daki havalimanları arasındaki en yoğun havalimanı olurken THY ise bin 249 uçuşla bayrak taşıyıcı havayolları arasında ilk sırada yer aldı.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İGA ve THY 11 aydır Avrupa’da zirvede

Yılın ilk 11 ayında 59 milyondan fazla yolcuya ev sahipliği yapan İGA İstanbul Havalimanı, Avrupa'daki liderliğini sürdürüyor. Bu yılın 11 ayında iç hatlarda 100 bin 950, dış hatlarda 287 bin 511 olmak üzere toplamda 388 bin 461 uçak trafiğinin gerçekleştiği İGA İstanbul Havalimanı, Avrupa'daki havalimanları arasında ilk sıradaki yerini korudu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (Eurocontrol) 1 Ocak- 6 Aralık 2022 dönemine ilişkin raporunu yayınladı. Buna göre; Avrupa genelinde günlük 25 bin 569 uçuş gerçekleştirilirken bu rakam salgın dönemi öncesini ifade eden 2019 yılının yüzde 83.1'i olarak gerçekleşti.

İGA İstanbul Havalimanı, günlük ortalama bin 206 uçuş ile 11 ayda Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu. İGA İstanbul Havalimanı'nı bin 147 uçuşla Amsterdam Schipol Havalimanı, bin 1120 uçuşla Paris Charles De Gulle Havalimanı ve bin 120 uçuşla Frankfurt Havalimanı takip ederken, Londra Heathrow Havalimanı ise bin 38 uçuşla beşinci sırada yer aldı.

Antalya Havalimanı günlük ortalama 545 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun 20 havalimanı içerisinde yer alırken Türk Hava Yoları ise günlük bin 1249 uçuşla en çok uçuş gerçekleştiren havayolları arasında üçüncü, bayrak taşıyıcı havayolları arasında ilk sıradaki yerini korudu.

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İGA ve THY 11 aydır Avrupa’da zirvede
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