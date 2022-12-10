İGA ve THY 11 aydır Avrupa’da zirvede

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (Eurocontrol) 1 Ocak- 6 Aralık 2022 dönemine ilişkin raporunu yayınladı. Buna göre; Avrupa genelinde günlük 25 bin 569 uçuş gerçekleştirilirken bu rakam salgın dönemi öncesini ifade eden 2019 yılının yüzde 83.1'i olarak gerçekleşti.

İGA İstanbul Havalimanı, günlük ortalama bin 206 uçuş ile 11 ayda Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu. İGA İstanbul Havalimanı'nı bin 147 uçuşla Amsterdam Schipol Havalimanı, bin 1120 uçuşla Paris Charles De Gulle Havalimanı ve bin 120 uçuşla Frankfurt Havalimanı takip ederken, Londra Heathrow Havalimanı ise bin 38 uçuşla beşinci sırada yer aldı.