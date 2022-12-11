İGA ve THY 11 aydır Avrupa’da zirvede

Yılın ilk 11 ayında 59 milyondan fazla yolcuya ev sahipliği yapan İGA İstanbul Havalimanı, Avrupa'daki liderliğini sürdürüyor. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (Eurocontrol) 1 Ocak- 6 Aralık 2022 dönemine ilişkin raporuna göre, İGA İstanbul Havalimanı, günlük ortalama bin 206 uçuş ile 11 ayda Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu. İGA İstanbul Havalimanı'nı bin 147 uçuşla Amsterdam Schipol Havalimanı, bin 1120 uçuşla Paris Charles De Gulle Havalimanı ve bin 120 uçuşla Frankfurt Havalimanı takip ederken, Londra Heathrow Havalimanı ise bin 38 uçuşla beşinci oldu.Antalya Havalimanı günlük ortalama 545 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun 20 havalimanı içerisinde yer alırken Türk Hava Yoları (THY) ile günlük bin 249 uçuşla en çok uçuş gerçekleştiren havayolları arasında üçüncü, bayrak taşıyıcı havayolları arasında ise ilk sıradaki yerini korudu.