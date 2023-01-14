İGA ve THY 2023’e Avrupa’nın zirvesinde başladı

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) raporuna göre, 5-11 Ocak arasında İGA İstanbul Havalimanı'nda günde ortalama bin 260 uçuş gerçekleşti. Bu tarihler arasındaki uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı 2023 yılına da zirvede başlamış oldu.

İGA İstanbul Havalimanı'nı bin 1556 seferle Londra Heathrow Havalimanı ve bin 115 seferle Paris-Charles de Gaulle Havalimanı takip etti. Rapora göre aynı tarihler arasında Türkiye günlük ortalama 2 bin 305 uçuşla Avrupa'da en yoğun hava trafik hacmine sahip 67ncı ülke olurken Türk Hava Yolları da günlük ortalama bin 280 uçuşla Avrupa'daki havayolları arasında ikinci sırada, bayrak taşıyıcı havayolları arasında da ise liderliğini sürdürdü.