İGA ve THY 2023’e zirvede başladı

Avrupa'daki havalimanları arasında yolcu sayısı bakımından son üç yıldır zirvede yer alan İGA İstanbul Havalimanı, bu yıla da lider başladı. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın raporuna göre, 5-11 Ocak arasında İGA İstanbul Havalimanı'nda günde ortalama bin 260 uçuş gerçekleşti. Bu tarihler arasındaki uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Rapora göre Türkiye günlük ortalama 2 bin 305 uçuşla Avrupa'da en yoğun hava trafik hacmine sahip 6'ncı ülke olurken Türk Hava Yolları da günlük ortalama bin 280 uçuşla bayrak taşıyıcı havayolları arasında ise liderliğini sürdürdü.