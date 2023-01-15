Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İGA ve THY 2023’e zirvede başladı
Giriş Tarihi: 15.1.2023

İGA ve THY 2023’e zirvede başladı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İGA ve THY 2023’e zirvede başladı
Avrupa'daki havalimanları arasında yolcu sayısı bakımından son üç yıldır zirvede yer alan İGA İstanbul Havalimanı, bu yıla da lider başladı. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın raporuna göre, 5-11 Ocak arasında İGA İstanbul Havalimanı'nda günde ortalama bin 260 uçuş gerçekleşti. Bu tarihler arasındaki uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Rapora göre Türkiye günlük ortalama 2 bin 305 uçuşla Avrupa'da en yoğun hava trafik hacmine sahip 6'ncı ülke olurken Türk Hava Yolları da günlük ortalama bin 280 uçuşla bayrak taşıyıcı havayolları arasında ise liderliğini sürdürdü.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
İGA ve THY 2023’e zirvede başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA