İGA ve THY Avrupa’nın lideri oldu

EUROCONTROL 2022 yılına ait değerlendirme ve 2023 yılına ait beklentileri içeren raporunu yayınladı. Salgın öncesi dönemi ifade eden 2019 yılında 11.1 milyon olan Avrupa genelindeki hava trafiği geçen yıl 9.3 milyon olarak gerçekleşti. Raporda 2019 yılına göre 1.9 milyon daha az, ancak 2021 yılına göre ise 3.1 milyon daha fazla olan bu uçuş trafiğinin, bu yıl ise salgın öncesi seviyelerinin yüzde 92'sine kadar ulaşmasının beklendiği kaydedildi.