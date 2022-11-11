İGA ve THY zirvedeki yerini koruyor

İGA' yı 1 bin 157 uçuş ile Londra Heathrow Havalimanı ve bin 147 uçuş ile Paris-Charles de Gaulle Havalimanı takip etti. Söz konusu dönemde Türkiye ise günlük ortalama 2 bin 470 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırda yer aldı.