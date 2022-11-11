İGA ve THY zirvedeki yerini koruyor

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 3-9 Kasım 2022 dönemine ilişkin verilerine göre; İGA İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 232 uçuş ile Avrupa'daki liderliğini sürdürerek en yoğun havalimanı oldu.
İGA' yı 1 bin 157 uçuş ile Londra Heathrow Havalimanı ve bin 147 uçuş ile Paris-Charles de Gaulle Havalimanı takip etti. Söz konusu dönemde Türkiye ise günlük ortalama 2 bin 470 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırda yer aldı.
THY İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ
Türk Hava Yolları (THY) ise bu dönemde en fazla günlük ortalama bin 248 uçuş ile Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu şirketleri arasında 2'nci sıraya yükselirken, network taşıyıcılar arasında ise liderliğini sürdürdü. Alman havayolu şirketi Lufthansa ise bin 129 uçuş ile THY'nin ardından 3'ncü sırada yer aldı.