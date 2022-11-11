Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İGA ve THY zirvedeki yerini koruyor
Giriş Tarihi: 11.11.2022 11:34

İGA ve THY zirvedeki yerini koruyor

İGA ve THY zirvedeki yerini koruyor

Bu yılın ilk 10 ayında 351 bin 465 uçak trafiği ile 53 milyon 546 bin yolcuyu ağırlayan İGA İstanbul Havalimanı, kasım ayında da Avrupa'daki liderliğini sürdürüyor.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 3-9 Kasım 2022 dönemine ilişkin verilerine göre; İGA İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 232 uçuş ile Avrupa'daki liderliğini sürdürerek en yoğun havalimanı oldu.

İGA' yı 1 bin 157 uçuş ile Londra Heathrow Havalimanı ve bin 147 uçuş ile Paris-Charles de Gaulle Havalimanı takip etti. Söz konusu dönemde Türkiye ise günlük ortalama 2 bin 470 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırda yer aldı.

THY İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Türk Hava Yolları (THY) ise bu dönemde en fazla günlük ortalama bin 248 uçuş ile Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu şirketleri arasında 2'nci sıraya yükselirken, network taşıyıcılar arasında ise liderliğini sürdürdü. Alman havayolu şirketi Lufthansa ise bin 129 uçuş ile THY'nin ardından 3'ncü sırada yer aldı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
İGA ve THY zirvedeki yerini koruyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA