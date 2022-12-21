İGA ve THY’den temassız yolculuk için ilk adım

İGA ve Star Alliance üyesi Türk Hava Yolları işbirliğiyle denenmeye başlayan sistem ile birlikte yolculara güvenli ve temassız bir seyahat imkanı sunacak. İlk olarak İç Hatlar Terminali G2 yolcu kapısında kullanılmaya başlayan sistemin test çalışmaları tamamlandıktan sonra iç ve dış hatlardaki diğer yolcu kapılarında kullanımı mümkün olacak.