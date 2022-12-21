Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İGA ve THY’den temassız yolculuk için ilk adım
Giriş Tarihi: 21.12.2022 14:18

İGA ve THY’den temassız yolculuk için ilk adım

İGA İstanbul Havalimanı’nda yolcuların temassız bir şekilde güvenlik kontrollerinden geçerek uçaklarına gitmelerine imkan tanıyacak temassız geçiş sistemini denemeye başladı.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İGA ve THY’den temassız yolculuk için ilk adım

Dünyanın en büyük havayolu ittifakı olan Star Alliance üyesi havayollarının sık uçan yolcu programı müşterilerinin seyahat deneyimlerini kolaylaştırmak için geliştirdiği 'Star Alliance Biometrics' geçiş sistemi İGA İstanbul Havalimanı'nda denenmeye başladı.

İGA ve Star Alliance üyesi Türk Hava Yolları işbirliğiyle denenmeye başlayan sistem ile birlikte yolculara güvenli ve temassız bir seyahat imkanı sunacak. İlk olarak İç Hatlar Terminali G2 yolcu kapısında kullanılmaya başlayan sistemin test çalışmaları tamamlandıktan sonra iç ve dış hatlardaki diğer yolcu kapılarında kullanımı mümkün olacak.

TEMASSIZ YOLCULUK İÇİN İLK ADIM

Buna göre Star Alliance üyesi Türk Hava Yolları'nın yolcu programı Miles & Smiles üyesi yolcular, özellikle Covid-19 sonrası, sağlık ve hijyen önlemleri kapsamında sistemin uygulanacağı seçili uçağa biniş kapılarından temassız geçebilecek.

Biyometrik kimlik kontrolü sırasında maske takarken de kimlik tespiti yapabilmesini sağladığı için maske kullanmayı tercih eden yolcular sistemi kullanırken maskesini çıkarmak zorunda kalmayacak.

NASIL KULLANILACAK?

Sistemi kullanmak isteyen Miles & Smiles üyesi yolcular, mobil cihazlarında birkaç kolay adım ile Star Alliance ve Turkish Airlines uygulamalarından Miles & Smiles üyelik bilgilerini girip kayıtlarını tamamlayarak 'Star Alliance Biometrics' kullanmaya başlayabilecekler. Kayıt yaptıran Miles & Smiles üyesi yolcular öz çekim (selfie) yaptıktan sonra pasaport ve kimlik bilgilerini doğrulayarak, hizmeti kullanacakları havayollarını ve havalimanlarını seçebilecek.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
İGA ve THY’den temassız yolculuk için ilk adım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA