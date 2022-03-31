İGA’da büyük ortak oldu yurtdışına açılacak

Kalyon Holding, Limak İnşaat
ve Mapa İnşaat'ın İGA
Havalimanı İşletmeleri A.Ş.'deki yüzde 20'şer hisselerini devretmelerinin ardından, yüzde 55'lik pay ile İGA İstanbul Havalimanı'nın büyük hissedarı olacak. Havacılığı stratejik sektörlerden biri olarak belirlediklerini dile getiren Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu
, havalimanının çoğunluk hisselerine sahip olma girişimlerinin esasının da buna dayandığını söyledi.
Kalyoncu, şöyle devam etti: "Cumhuriyet döneminin en büyük projeleri arasında gösterilen, sağlam altyapısı, profesyonel kadrosu, üstün teknolojisi ve sunduğumuz benzersiz yolculuk deneyimi ile birçok uluslararası ödüle layık görülmüş olan İGA İstanbul Havalimanı'nın, havacılık sektöründe oyun kurucu pozisyonumuzu her geçen gün daha da güçlendireceğine yürekten inanıyorum. Türkiye
'nin geleceğine duyduğumuz inanç ve güvenle havacılık ile enerjiyi stratejik sektör olarak belirledik. Yenilenebilir enerji sektöründe dev projeler hayata geçiriyoruz. Havalimanı işletmeciliğinde uluslararası açılımlarla büyümeyi hedefliyoruz. İGA İstanbul Havalimanı'nda elde ettiğimiz tecrübe ve birikimleri uluslararası alana da taşımaya hazırlanıyoruz. Önümüzdeki süreçte Asya, Afrika ve Avrupa
'da da havalimanı işletmeciliği konusunda girişimlerimiz olacak. Türk misafirperverliğini üç farklı kıtaya taşımaya hazırlanırken, Türk hizmet anlayışını da tüm dünyaya sunacağız."
KALYON GÜNEŞ SANTRALİ'NE YILIN FİNANSMANI ÖDÜLÜ
TEK bir saha üzerine kurulu Avrupa'nın en büyük güneş santrali olacak, 2 milyon hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak, tamamlandığında yılda 2 milyon ton karbon emisyonunu önleyecek Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi santrali
projesi, dünyanın önde gelen Proje ve Altyapı Finansmanı dergilerinden IJ Global tarafından ödüle layık bulundu. Proje 'Yılın İhracat Finansmanı Anlaşması' ödülünü kazandı. Projenin finansmanında yer alan Garanti BBVA Yatırım Bankacılığı ve Finansman Direktörü Emre Hatem
, "Enerji, yeniden yapılandırma ve altyapı gibi liderliğini üstlendiğimiz proje finansmanı işlemleriyle IJ Global'den 3 farklı kategoride ödül aldık" dedi. Kalyon Holding'in YEKA projesi, Ankara
'da PV Modül Fabrikası inşası, Ar-Ge tesisi ve Konya Karapınar
bölgesindeki güneş santralini kapsıyor.
Türkiye'nın tek, dünyanın sayılı entegre güneş paneli üreticisi Kalyon Fotovoltaik (
PV) Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda 2019'dan bu yana 1.5 milyonu aşkın panel üretimi gerçekleştirildi. Bu panellerin Konya Karapınar'daki güneş enerjisi santraline bağlanmasıyla bugüne kadar yaklaşık 30 milyon dolarlık doğalgaz ithalatının önüne geçildi. Ankara'da Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 100 bin metrekare alan üzerine kurulan tesiste, ingot, wafer, hücre ve modül olarak bilinen güneş paneli üretim aşamalarında yerlilik oranı yüzde 75 seviyesinde bulunuyor.