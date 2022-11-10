İGA’da ’Yönlendirme Seviyesi’ hizmette

Uçakların iniş yaptıktan sonra park alanına, park alanında ise pist başına en etkin şekilde yönlendirilmesini sağlayarak 15 bin 190 farklı rota alternatifi sunan sistemle birlikte 'taksi' sürelerinin yüzde 15 civarında azaltılması hedefleniyor. Ayda 40 bin dakikalık tasarruf sağlayacak sistemle birlikte kaza riskleri de minimize edilecek.

'Yönlendirme Seviyesini'nin hizmete alınmasıyla ilgili İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısına Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cengiz Paşaoğlu, Avrupa Komisyonu Ulaştırma ve Hareketlilik Genel Müdürü Henrik Hololei, SESAR İcra Direktörü Andreas Boschen, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı ( EUROCONTROL) Danışmanı Haydar Yalçın ve üst düzey yetkililer katıldı.