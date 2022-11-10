İGA’da ’Yönlendirme Seviyesi’ hizmette

Uçakların iniş yaptıktan sonra park alanına, park alanında ise pist başına en etkin şekilde yönlendirilmesini sağlayarak 15 bin 190 farklı rota alternatifi sunan sistemle birlikte 'taksi' sürelerinin yüzde 15 civarında azaltılması hedefleniyor. Ayda 40 bin dakikalık tasarruf sağlayacak sistemle birlikte kaza riskleri de minimize edilecek.
'Yönlendirme Seviyesini'nin hizmete alınmasıyla ilgili İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısına Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cengiz Paşaoğlu, Avrupa Komisyonu Ulaştırma ve Hareketlilik Genel Müdürü Henrik Hololei, SESAR İcra Direktörü Andreas Boschen, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı ( EUROCONTROL) Danışmanı Haydar Yalçın ve üst düzey yetkililer katıldı.
VERİMLİLİK ARTACAK
Sistemle ilgili olarak bilgi veren İGA Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve EUROCONTROL Performans Değerlendirme Komisyonu Üyesi İsmail Hakkı Polat, yerdeki tüm uçak ve araç hareketlerinin kontrol edilmesini sağlayan A-SMGCS sisteminin üçüncü aşaması olan 'Yönlendirme Seviyesi 'nin hayata geçirilmesi ile birlikte hava trafik kontrolörlerinin uçakların yerdeki hareketlerini önceden planlayarak 'taksi' yollarını daha verimli kullanılacağını söyledi.
DAHA AZ KARBON SALINIMI
Kule ile pilot arasındaki telsiz konuşmalarını azaltacak sistemle birlikte hem çevreye daha az karbon ve gürültü emisyonlarını yayan bir operasyon gerçekleştirileceğini kaydeden Polat "Kontrolörlerimiz uçakların yerdeki hareketlerini aynen cep telefonlarınızdaki aplikasyonlar gibi pistten park edeceği pozisyona ya da park edeceği pozisyondan piste kadar otomatik olarak oluşturabilecekler. Bu güzergah üzerinde oluşabilecek herhangi bir sıkıntı, sorun durumunda da sistemin ürettiği alarmlarla aktif bir şekilde hava sahamızı kontrol edebilecekler" dedi.
BU SEVİYEDE UYGULAYAN İLK HAVALİMANI
İGA İstanbul Havalimanı'nda şu anda günde ortalama bin 300 uçuş yapıldığını, kapasitesinin ise 2 bin olduğunu kaydeden Polat, 'Yönlendirme' aşamasını dünyada bu seviyede uygulayan ilk havalimanının İstanbul Havalimanı olacağını söyledi.
TAKSİ SÜRELERİ YÜZDE 15 AZALACAK
Polat "Bu kadar yoğun bir trafiğin gözle veya manuel olarak kontrolü neredeyse imkansız. Havalimanımızdaki 167 taksi yolu ve 370 park pozisyonu ve 5 pist arasında 15 binden fazla 'yönlendirme' opsiyonu oluşuyor. Bu sistem en kısa, dönüş sayısının en az olduğu kurallamalara göre, yönlendirme opsiyonlarını hava trafik kontrolörlerimize otomatik olarak sunacak. Bu sayede 'taksi' sürelerinin en optimize olarak kullanılmasını bekliyoruz. Taksi sürelerinde yüzde 15 civarında azalmalar öngörüyoruz"diye konuştu.
AYDA 40 BİN DAKİKALIK TASARRUF
Sistemle birlikte kaza risklerinin de minimize edileceğinin altını çizen Polat şu bilgileri verdi: "Uçaklarımız yerde daha az 'taksi' yapacaklar. 'Taksi' sürelerini daha aşağıya çekebileceğimiz gibi bu kadar karmaşık trafikte karşı karşıya gelebilecek herhangi bir güvenlik sıkıntısını da önlemiş olacağız. Kaza risklerini de minimize etmiş olacağız. Çok daha güvenli bir operasyon yapılmış olacak. Aynı zamanda sistem her şeyi kaydettiği için kendi performansımızı da göreceğiz. Neyi daha iyi yapabiliriz ? Bunu da çalışacağız. Kendimizi daha da iyileştirebileceğiz. Şöyle örnek vereyim; günlük bin 300 uçaktan bahsediyoruz. Bu uçakların taksilerinde 1 dakikalık tasarruf yaklaşık olarak ayda 40 bin dakikaya denk geliyor"
40 BİN 500 IŞIK İZLENECEK
Sistemin 'yeşili takip et' olarak adlandırılan dördüncü seviyesinin ise önümüzde yıl hizmete almayı planladıklarını kaydeden Polat "Çizdiğimiz rotaları 'taksi' yollarının merkez armatürlerine ileteceğiz ve pilotlara görsel bir bilgi vereceğiz. Pilot ilerlerken önündeki lambalar yanacak. Bu lambaların rengi yeşildir. Böylece kontrolör burada rota çizdiğinde o bilgi taksi yolundaki lambaya gidecek. Pilot da lambaları takip ederek ulaşmak istediği yere en hızlı ve güvenli şekilde ulaşabilecek. 40 bin 500 ışık izlenebilecek"diye konuştu