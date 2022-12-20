İGA’dan dünyada bir ilk daha

Tüm erişilebilir hizmetlerini 'İGA Yanımda' çatısı altında toplayan İGA, özel ihtiyaçları bulunan bireylerin istihdama katkısını artırmak amacıyla çalışanları bu bireylerden oluşan 'Cafe Yanımda'yı hayata geçirdi.
İç Hatlar Terminali giden yolcu katında hizmete giren ve dünyadaki diğer havalimanlarında benzeri olmayan 'Cafe Yanımda' dan elde edilecek gelir, iş birliği yapılan Sivil Toplum Kuruluşları'na (STK) bağışlanacak.
'Cafe Yanımda' nın hizmete açıldığı törende konuşan İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, Türkiye'de 8 milyona yakın engelli bireyin bulunduğunu ifade ederek, bu projenin onlar için de bir cesaret ve bir motivasyon kaynağı olacağını söyledi.
DÜNYADA BİR İLKİ DAHA HAYATA GEÇİRDİK
İGA Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu ise seyahat etmenin bir insan hakkı olduğu prensibi ile hareket eden İGA İstanbul Havalimanı'nın inşaat sürecinden itibaren 'erişilebilir' hizmetleri odağına yerleştirdiğini kaydederek 'Cafe Yanımda' ile dünyada bir ilki daha hayata geçirdiklerini söyledi.
Dünyadaki her 100 bireyden 15'nin bir şekilde bir engelinin olduğunu ifade eden Samsunlu "Engelli bireylerle seyahat edenlerin kendi köklerin gitme hakkı var. Bu Van'da olabilir, Hindistan'da. Bizim görevimiz engelli bireylerin havalimanlarını kullanırken zorlanmamalarını sağlamak" dedi.
BİZİMİ İÇİN İSTİHDAM HEDEFİ
Son iki ay içinde dünyadaki 3 büyük havalimanın 'erişilebir' hizmetler konusunda kendilerinden bir sunum istediğini açıklayan Samsunlu "'Cafe Yanımda' bizim için bir istihdam hedefi. Şu anda 9 kişi çalışacak. Yarın bunu 90 kişiye çıkarırız. Bu başarılı olursa bunu genişletmeyi istiyoruz" diye konuştu
ONLARA İSTİHDAM SAĞLAMAK İSİTİYORUZ
İGA İstanbul Havalimanı yolcularına yeme-içme hizmetleri sunan TUM'un CEO'su Hüseyin Dönmez ise bu proje ile amaçlarının fiziksel ve biliçsel farklılıkları bulunan bireylerin iş ve sosyal yaşamında erişilebilir koşullar sağlandığında aktif olarak istihdama katılabildiklerini göstermek olduğunu söyledi
Dönmez "Onları yılda bir iki özel günde hatırlamak istemiyoruz. Onlara istihdam sağlarken daha güvenli bir geleceği adım atmalarına vesile olmak istiyoruz" dedi. Cafe Yanımda' da vakit geçirecek fiziksel ve biliçsel farklılıklara sahip bireyleri rahat etmesi için her türlü imkanın sağlandığını kaydeden Dönmez "Işıklandırmaları göz hassasiyetine göre ayarladık. Görme engelli misafirler için Braille alfabeli yönlendirmeler ve menüler mevcut. Akülü sandalye ile yolculuk edenler için şarj istasyonumuz var. Sese karşı hassasiyet duyanlar için yemeklerini konforlu yemeleri içtin sessiz oda yerleştirdik "diye konuştu
Dönmez,Arnavutköy Belediye'sinin istihdam konusunda destekledik 9 çalışana istihdam sağlayan cafeden elde edilen gelirler STK'lara bağışlanacağını açıkladı.
ÇOK MUTLUYLUZ
Cafede çalışan Tuğba Atmaca : 22 yaşındayım daha önce iş deneyimim vardı. Havalimanında çalıştığım için çok mutluyum. Bize güvendiler. Annem babam ve kardeşlerimde mutlu. Herkes mutlu "dedi Şeyda Özge Güden ise "Daha önce babamın yanında çalıştım . Çay kahve servisi yapmıştım Ondan sonra bıraktım. Havalimanında çalıştığım için çok mutluyum. Elime fırsat geçti onu değerlendirmek istiyorum" dedi