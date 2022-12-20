İGA’dan dünyada bir ilk daha

BİZİMİ İÇİN İSTİHDAM HEDEFİ

Son iki ay içinde dünyadaki 3 büyük havalimanın 'erişilebir' hizmetler konusunda kendilerinden bir sunum istediğini açıklayan Samsunlu "'Cafe Yanımda' bizim için bir istihdam hedefi. Şu anda 9 kişi çalışacak. Yarın bunu 90 kişiye çıkarırız. Bu başarılı olursa bunu genişletmeyi istiyoruz" diye konuştu

ONLARA İSTİHDAM SAĞLAMAK İSİTİYORUZ

İGA İstanbul Havalimanı yolcularına yeme-içme hizmetleri sunan TUM'un CEO'su Hüseyin Dönmez ise bu proje ile amaçlarının fiziksel ve biliçsel farklılıkları bulunan bireylerin iş ve sosyal yaşamında erişilebilir koşullar sağlandığında aktif olarak istihdama katılabildiklerini göstermek olduğunu söyledi

Dönmez "Onları yılda bir iki özel günde hatırlamak istemiyoruz. Onlara istihdam sağlarken daha güvenli bir geleceği adım atmalarına vesile olmak istiyoruz" dedi. Cafe Yanımda' da vakit geçirecek fiziksel ve biliçsel farklılıklara sahip bireyleri rahat etmesi için her türlü imkanın sağlandığını kaydeden Dönmez "Işıklandırmaları göz hassasiyetine göre ayarladık. Görme engelli misafirler için Braille alfabeli yönlendirmeler ve menüler mevcut. Akülü sandalye ile yolculuk edenler için şarj istasyonumuz var. Sese karşı hassasiyet duyanlar için yemeklerini konforlu yemeleri içtin sessiz oda yerleştirdik "diye konuştu

Dönmez,Arnavutköy Belediye'sinin istihdam konusunda destekledik 9 çalışana istihdam sağlayan cafeden elde edilen gelirler STK'lara bağışlanacağını açıkladı.