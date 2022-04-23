İGA’dan geri dönüşüme dikkat çeken 23 Nisan etkinliği

QBİCART Sanat Okulu ve İstanbul Havalimanı Teknik Lisesi'nin desteğiyle hayata geçirilen çalışma kapsamında havalimanı çalışanları, yolcular ve Darüşşafaka' da eğitim gören çocuklar, İstanbul Havalimanı Katı Atık Merkezi'nden seçilen plastik kapak, kablo ve karton gibi atıkları havacılık ile ilgili sanat eserlerine dönüştürdü.

ÇOCUKLARA GERİ DÖNÜŞÜM BİLİNCİ

İGA İstanbul Havalimanı'nın çocuklara ve ailelerine sunduğu seyahat ayrıcalıklarını anlatan ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi yayınlanan reklam filminde rol alan çocuk oyuncularında katıldığı atölye çalışmasıyla hem çocuklara geri dönüşüm bilincini kazandırmayı amaçladı hem de üretilen eserlerle Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 'eğitimde fırsat eşitliği' misyonuna destek verildi.

TUM'DAN ÇOCUK HAKLARINA DESTEK

İGA İstanbul Havalimanı'nda, yeme- içme hizmeti sunan TUM ise Çocuk Haklı Projesi'ne imza atarak çocuk hakları konusunda farkındalık arttırmak için Fatih Belediyesi işbirliği ile 20 çocuğu havalimanında misafir etti.

Terminal içindeki özel etkinlik alanında kendi yaratıcılıklarını kullanarak çocuk hakkı temalı tuval üzeri resim çalışmasına imza atan çocuklar, yaptıkları eserleri İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Sayın Mehmet İlker Haktankaçmaz'a takdim etti.

TUM Genel Müdürü Hüseyin Dönmez "TUM olarak, İGA İstanbul Havalimanı'nda çocuklar için bir farkındalık projesi gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyuz. Bugünün çocukları yarın bizim geleceğimiz olacak, onları önemsemek, seslerine kulak vermek, haklarını korumak hepimizin görevi. Her bireyin 18 yaşına kadar çocuk olduğunu ve haklarının olduğunu unutmamalıyız. TUM bünyesinde yer alan işletmelerimiz ile tüm misafirlerimize, özellikle de çocuklara en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi