İGA’dan milli gelire 44 milyar $ katkı

Dünyanın en iyi 10 havalimanı arasında gösterilen İGA İstanbul Havalimanı'nın ülke ekonomisine katkıları araştırıldı. Bağımsız Uluslararası Danışmanlık Şirketi FTI'ın Türkiye temsilcisi 'İstanbul Ekonomi' tarafından hazırlanan "Ekonomik Etki Analizi"ne göre İGA İstanbul Havalimanı, 2023 yılında millî gelirin yüzde 2.2'sine karşılık gelen 24.2 milyar dolarlık katkı sağladı. 2030 yılına gelindiğinde 472 bin kişiye istihdam sağlayacağı öngörülen İGA İstanbul Havalimanı'nın millî gelirin yüzde 3.25'ine denk gelen yaklaşık 44 milyar dolarlık bir katma değer üretmesi ve ek hane halkı gelirini 8.5 milyar dolara ulaştırması bekleniyor.İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, raporun İGA İstanbul Havalimanı'nın sadece Türkiye ekonomisine değil, küresel havacılık sektörüne olan etkilerini gözler önüne serdiğini belirtti. "Salgın döneminde Avrupa'nın birçok havalimanında operasyonel sıkıntılar yaşandı. Salgın sonrasında Avrupa'daki büyük havalimanları içerisinde 2019'daki trafik rakamlarına en erken ulaşan havalimanı da İGA İstanbul oldu" diyen Bilgen, pandemiye rağmen büyüdüklerini ifade etti. Yatırım planlamalarını salgın döneminde beklemeye almadıklarını aktaran Bilgen, şöyle devam etti: "3'üncü pisti salgının ortasında 2020'de açtık. Yatırımlara devam etmek, kapasitemizi korumak ve ilerleyen döneme hazır olmak aslında bizi salgın sonrasına çok hazır bir şekilde getirdi ve rakiplerimizin önünde olmamızı sağladı. Devletimizin de desteğiyle çalışanlarımızı istihdam etmeye devam ettik. Havacılık sektöründe birçok şirketin çalışanlarıyla yollarını ayırdığı bir dönemdi."İGA'nın gelecek projeksiyonu ile ACI rakamlarının son derece yakın seyrettiğine dikkati çeken Bilgen, "Bu da hedeflerimize ulaşacağımız konusunda bizlere sağlam bir zemin sunmaktadır. Ekonomik etki analizine, olası senaryoların tümüne bakarak, havalimanımızın büyümesinin, ülkemizin istihdamına ve milli ekonomimize sağladığı katkının 2030'a kadar hız kesmeden devam edeceğini öngörüyoruz" dedi. Bilgen, 2024'ün İGA İstanbul Havalimanı'nın 665 milyon euroluk bir yatırım bütçesiyle yıla başladığını bildirerek, şunları kaydetti: "Yılın son çeyreğine girerken planlarımızda da öngörülebilir şekilde aynen devam ettiğini görüyoruz.Genel havacılık terminalimizin yapımı, Faz 2 yatırımlarımız kapsamında devam eden pist imalatlarımız, öngörülü ve planlanmış şekilde devam ediyor. Otel ve genel havacılıkla ilgili önümüzdeki yıl başında yatırımlarımızın tamamlanmasını öngörüyoruz. İdari ofis yatırımlarımızı içeren Faz 2 yatırımlarımız zaten 2026 sonuna kadar planlanmıştı ve aynı doğrultuda devam ediyor. Bugün baktığımızda kapasite sorunu yok. Ancak 2030'a geldiğimizde, oluşacak kapasite ihtiyacını gidermek için yatırımlara bugünden başlayıp ve devam ettirmek gerekiyor."İGA İstanbul Havalimanı'nın 2023'te 100 havayoluna ulaşma hedefi olduğunu ve 2023'ü 101 havayoluyla bitirdiklerini dile getiren Bilgen, "Biz 101 havayoluna ulaştığımızda 108 havayolu ile Bangkok, 105 havayolu ile ikinci sırada Charles de Gaulle yer alıyordu. Bugün geldiğimiz noktada 108 havayoluna ulaşmış durumdayız. Bizim sözleşme imzalama ve uçuş başlatma aşamasında olduğumuz yeni havayollarıyla 112 ya da 113 havayoluna yükselmeyi planlıyoruz. Bu hızda devam edersek onlar da bu şekilde devam ederse, yılı dünyada birinci sıraya çıkarak bitirmeyi öngörüyoruz" dedi.İstanbul Ekonomi Danışmanlık Yönetici Ortağı Sinan Ülgen ise araştırmanın doğrudan, dolaylı ve tetikleyici ekonomik etkiler üzerinden yapıldığını söyledi. Ülgen, Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI) öngördüğü veriler değerlendirilme yapıldığının altını çizerek şöyle devam etti: "Tüm bu veriler ortaya koydu ki 2023 yılı itibarıyla İGA İstanbul Havalimanı'nın Türkiye millî ekonomisine doğrudan ve dolaylı katkısı 24.2 milyar dolardır. Bu rakam millî gelirin yüzde 2.2'sidir."2024'ün kendileri için olumlu geçtiğini söyleyen Selahattin Bilgen, "Birçok anlamda hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz ya da yakın olarak takip ettiğimiz bir yıl olarak devam ediyor. Geçen yılı 76 milyon yolcuyla tamamlamıştık. Belli zorlukları yaşarken telafi edecek aksiyonları da aldığımız bir yıl oldu. Yılı 82 milyonun biraz üzerinde bir yolcu sayısıyla tamamlamayı öngörüyoruz" şeklinde konuştu.