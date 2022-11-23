İGA’nın refinansmanına ’Yılın Altyapı Finans Anlaşması’ ödülü

Sermaye piyasaları ve finans sektörünün en saygın ödüllerinden birisi olan "Bonds, Loans & Sukuk Turkey Awards' sahiplerini buldu. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın 'Kamu Özel İş Birliği Havalimanı Proje Finansmanının Yeniden Finansmanı İçin 5 milyar 852 milyon Euro'luk Kredi Tesisi' 'Yılın Altyapı Finans Anlaşması' ödülüne layık görüldü.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK REFİNANSMAN İŞLEMİ

Alınan ödülle ilgili olarak konuşan İGA Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Bilgen, geçen yıl tamamlanan refinansman işleminin toplamda 307 işlem arasında 23 kategoride finale kalan 46 anlaşmadan biri olduğunu ifade ederek, bu finansal işlemin Türkiye tarihindeki en büyük tutarlı refinansman olduğunun altını çizdi. Refinansman işlemlerinin ödüle layık bulunmasından son derece mutlu olduklarını dile getiren Bilgen, 5 milyar 852 milyon Euro'luk refinansman işlemi için 2021 Mayıs ayında anlaşmaya vardıklarını, kredi vadesini iki yıl uzatarak faiz oranını da düşürdüklerini kaydetti.

TÜRKİYE'NİN VİZYON PROJESİ

İGA İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'nin bir özgüven ve vizyon projesi olduğunun altını çizen Bilgen "Finansman maliyetlerimizi de azaltmış olduk. Bu refinansman ile tarihimizdeki en büyük tutarlı refinansmana imza attık. Gerçekleştirmiş olduğumuz yatırımlar paralelinde henüz çok genç bir şirket olmamıza rağmen dünyanın en büyük, bölgemizin de en önemli küresel aktarma merkezi olduk" dedi

TÜRK EKONOMİSİNE GÜVENİN GÖSTERGESİ

Son üç yıldır yolcu sayısı bakımında Avrupa'daki havalimanları arasında ilk sırada yer alan İGA İstanbul Havalimanı'nın salgın sonrası toparlanma sürecinide en hızı ve en sorunsuz şekilde gerçekleştiren tek havalimanı olduğunu vurgulayan Bilgen "Kuruluşumuzdan bu yana gösterdiğimiz performans, yerli ve yabancı finans şirketlerinin ilgisine mazhar oldu. Operasyonel sonuçlarımızın yanında insan odaklılığımız ve sürdürülebilirlik yaklaşımımız da önümüzdeki dönem için İGA'ya duyulan güveni de tescillemiş oldu. Tüm bunların sonucunda bu anlamlı ödüle ulaştığımızı söyleyebilirim. Bugün diyebiliyoruz ki aldığımız bu ödül, İGA'ya olduğu kadar, Türkiye ekonomisine duyulan güvenin de bir göstergesi"diye konuştu. Hatırlanacağı üzere İGA Havalimanları İşletmesi A.Ş. 2015 yılında Ziraat Bankası baş aranjörlüğünde Halkbank, VakıfBank, DenizBank, QNB Finansbank ve Garanti BBVA ile 16 yıl vadeli 4,5 milyar Euro'luk kredi anlaşması imzalamıştı.