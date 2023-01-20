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Giriş Tarihi: 20.1.2023 16:09

İGA'nın sürdürülebilirlik çalışmalarına 'GreenStars Sertifikası'

İGA İstanbul Havalimanı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından sürdürülebilirlik alanında geliştirilmiş 'GreenStars Sertifikası'na layık görüldü.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İGA’nın sürdürülebilirlik çalışmalarına ’GreenStars Sertifikası’

Program kapsamında İGA İstanbul Havalimanı'nda yürütülen sürdürülebilirlik çalışmaları, Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılması amaçlanan ve 17 ana başlıktan oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın tamamında karşılık bularak denetimlerden geçerli not aldı.

Düzenlenen törenle Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz tarafından İGA CEO'su Kadri Samsunlu 'ya verilen sertifikayla birlikte İGA İstanbul Havalimanı, sürdürülebilir değerlerin teşvik edildiği ve ödüllendirildiği bir sertifikaya daha layık görülmüş oldu.

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İGA'nın sürdürülebilirlik çalışmalarına 'GreenStars Sertifikası'
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