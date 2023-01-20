İGA’nın sürdürülebilirlik çalışmalarına ’GreenStars Sertifikası’

Program kapsamında İGA İstanbul Havalimanı'nda yürütülen sürdürülebilirlik çalışmaları, Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılması amaçlanan ve 17 ana başlıktan oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın tamamında karşılık bularak denetimlerden geçerli not aldı.

Düzenlenen törenle Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz tarafından İGA CEO'su Kadri Samsunlu 'ya verilen sertifikayla birlikte İGA İstanbul Havalimanı, sürdürülebilir değerlerin teşvik edildiği ve ödüllendirildiği bir sertifikaya daha layık görülmüş oldu.