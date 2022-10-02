İHA yapıyor, yapay zekâyı öğreniyorlar

Geleceğinteknoloji yıldızlarını yetiştiren DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, 81 ilde 100 atölye kurulması hedefini tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. Halen süren eğitimlerde öğrenciler İHA yapıp, yapay zeka öğreniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle başlatılan atölyeler, öğrencilerin girişimcilik, yaratıcı ve eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerilerinin geliştirilmesi sağlıyor. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, atölyelerde verilen eğitimler sayesinde, Ar-Ge becerileri gelişmiş, bilim ve teknoloji projeleri üreten gençler yetiştiğini ifade etti.Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştiren atölyeler 81 ilde 100 atölye kurulması hedefini tamamladı. Türkiye'nin tüm illerinde teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmeye devam eden atölyeler öğrenci seçme sınavına da toplamda 410 bin aday öğrenci başvuruda bulundu. 4. faz sürecinin tamamlanmasıyla atölyelerde aktif eğitim alan 12 bin öğrenci sayısı, 20 bine çıkacak.