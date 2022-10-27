İHA’lar sağlık sektörü için uçacak

MEDİKAL KARGO GÖREVİ İLE TASARLANDI

Kanber, şöyle konuştu:

"SAHA EXPO'da ilk kez gösterimini yaptığımız bu ürünle birlikte yıl sonunda ilk ürünleşme fazını tamamlayıp Mart 2023'te teslimata başlamayı hedefliyoruz. Bu uçak ağırlıklı olarak tıbbi kargo taşınması senaryosu üzerine tasarlandı. Standart dronlarda havada kalış süresi ön plana çıkarken bu tip hava araçlarında bir paketi ne kadar uzağa bırakabildiği önemli hale geliyor. Bizi dünyadaki rakiplerimizden ayıran en büyük özelliğimiz, 100 kilometre öteye 5 kilograma kadar faydalı yük taşımamız. Böylece dünyada medikal kargo olarak adlandırılan kargo kapasitesinin yüzde 98'ini kapsayabilecek bir alana ulaşacağız. 100 kilometre gibi görüş ötesinin sınırlarına yaklaşan bir teslimatla bunu yapabileceğiz."