İhalelerde dijital kefalet sigortası dönemi başladı

KAMU ihalelerinde bankaların ve iş dünyasının teminat mektubu sorununa çözüm geldi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu
'nca (SEDDK) güvenli elektronik imza düzenlemesi ile teklif kapsamında geçici teminat mektubu olarak kefalet senetlerinin kullanılmasının önündeki engeller kaldırıldı. SEDDK açıklamasında, şunlar kaydedildi: "Türkiye Ekonomi Modeli
çerçevesinde, finansal istikrara katkı amacıyla reel sektörün ihtiyaç duyduğu finansal sigortaların yaygınlaştırılması öncelikli hedeflerimiz arasında. Banka teminat mektuplarının muadili ile üretim ve istihdama daha güçlü destek verilecek."