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Giriş Tarihi: 20.7.2022 16:23

Ihlamur, ekonomiye 35 milyon liralık katkı sağladı

AA
Ihlamur, ekonomiye 35 milyon liralık katkı sağladı

Türkiye'den ihracatı gerçekleştirilen önemli tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yer alan ıhlamur, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yürütülen ıhlamur yetiştiriciliğinin yaygınlaştırma çalışmaları sayesinde orman köylüsüne yıllık yaklaşık 6 milyon lira, ülke ekonomisine de yaklaşık 35 milyon liralık katkı sağlıyor.

OGM'den yapılan açıklamaya göre, özellikle kış mevsiminin vazgeçilmez içeceklerinden ıhlamur, içeriğindeki manganez, uçucu yağ, saponin, tanen, C vitamini, sterol gibi maddeler sayesinde soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi geliyor.

Yatıştırıcı özelliğiyle uykusuzluğa iyi gelen ıhlamur, idrar ve balgam söktürücü etkiye de sahip bulunuyor. Ihlamur çayı, gözler için de dinlendirici ve çapaklanmayı önleyen etkisiyle tercih ediliyor. Ihlamur ayrıca biyotik, abiyotik faktörlere karşı direnci, hava kirliliğine ve yoğun trafiğe karşı toleransı nedeniyle şehir içi ve çevresinde uygun türler olarak değerlendiriliyor.

Ihlamur üretimini desteklemek için envanter ve planlama çalışmaları yürüten OGM verilerine göre, Türkiye ormanlarında 2021 yılı sonu itibarıyla 24 bin hektar alanda 441 ton faydalanılabilir ıhlamur bulunuyor. Her yıl bahar aylarında çiçeklenen ıhlamur ağaçlarında toplama genellikle çiçeklenme dönemleri olan haziran ve temmuz aylarında yapılıyor.

Ihlamur, özellikle Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde yoğun olarak görülüyor. Türkiye'de Yalova, Bursa, Tekirdağ, Sakarya, İstanbul, Karabük, Balıkesir, Artvin, Zonguldak, Kocaeli, Düzce, Çanakkale, Bartın ve Samsun'da ıhlamur yetiştiriciliği yapılıyor. Bursa'nın Karacabey ilçesi ıhlamur ormanlarıyla öne çıkıyor.

Ihlamur çiçeği, Türkiye'den ihracatı gerçekleştirilen önemli tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yer alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2021 sonu itibarıyla Dominik Cumhuriyeti, Kosova, Almanya ve ABD başta olmak üzere 60 ülkeye 186 bin ton ıhlamur ihracatı yapılarak 1 milyon 966 bin 163 dolar döviz girdisi elde edildi.

Ihlamur, 2021 itibarıyla orman köylüsüne yaklaşık 6 milyon lira, ülke ekonomisine de yaklaşık 35 milyon liralık katkı sağladı.

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Ihlamur, ekonomiye 35 milyon liralık katkı sağladı
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