İHL’ye ikinci kez ‘yılın havalimanı’ ödülü

DÜNYANIN en iyi havalimanlarından biri olarak saygın kurumlar tarafından üst üste ödüllere layık görülen İstanbul Havalimanı, havacılık sektörünün 14 farklı kategorisini değerlendirip, ödüllendiren 'Air Transport Awards
' ödüllerinde ikinci kez 'yılın havalimanı' seçildi. Okuyucular ve havacılık sektörünün önde gelen yöneticilerinin katıldığı oylama sonucunda İstanbul Havalimanı, Singapur Changi Airport'tan sonra üst üste yarışmayı kazanan ikinci havalimanı oldu.
GÜÇLÜ DEVAM EDİYORUZ
Yunanistan
'da gerçekleştirilen ödül töreninde İstanbul Havalimanı adına ödülü alan İGA Havalimanı İşletmesi
CEO'su Kadri Samsunlu
, salgına rağmen operasyonlarını hız kesmeden devam ettirmeyi başardıklarını söyledi. Samsunlu, "Genç bir kurum olmamıza karşın, çevik yapımız, teknolojik gelişmelere uygun altyapımız ve havacılık sektörüne yön veren çalışmalarımızla dünyanın en dirençli havalimanı konumuna yükselmeyi başardık. Yatırımlarımıza hiç ara vermedik. Yeni havayollarını da bünyemize katarak, yolumuza güçlü bir şekilde devam ediyoruz" dedi.
DİRENÇ VE VERIMLİLİK
Air Transport News
Genel Direktörü ve CEO'su Dr. Kostas Iatrou de, "İGA İstanbul Havalimanı, son iki yıl içinde kayda değer ölçüde direnç ve verimlilik göstermiştir. Bu başarılarından dolayı onları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.