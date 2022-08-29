İhracat ‘ambalajı’ büyüttü

Bu yıl 250 milyar dolarlık ihracat hedefini aşma gayretiyle yoluna devam eden Türkiye'de bütün sektörler bu hedefe destek vermek için çalışmalarını yürütüyor. Son yıllarda aylık, hatta günlük olarak yurtdışı satışların rekor kırdığına tanık oluyoruz. Son olarak açıklanan tummuz ayı ihracat rakamları da bu durumu teyid etti. Temmuzda Türkiye'nin ihracatı yüzde 13.4 artarak, 18 milyar 551 milyon dolara yükseldi.Bu büyümeye destek veren sektörlerden biri de ambalaj oldu. Geçtiğimiz yılı 6.5 milyar dolarlık ihracat geliri ile tamamlayan ambalaj sektöründeki istikrarlı büyüme, 'İSO 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesine de yansıdı. Listede, 42'si Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) üyesi olmak üzere toplam 65 ambalaj firması yer aldı. ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, sektörün 2021 yılında 2.7 milyar dolar dış ticaret fazlası vererek, cari açığa pozitif katkısını artırdığını ifade etti. Sarıbekir, sektörün ana hedefinin Türkiye'de üretilen ambalajların en az yarısını ihraç etmek olduğunu sözlerine ekledi.Üretim, ihracat ve istihdam odaklı çalışan ambalaj sektörü Türkiye'nin toplam ihracatına verdiği katkıyı sürdürüyor. Sektör, geçen yılı yüzde 26'lık değer artışı ile 6.5 milyar dolar ihracatla kapattı. En fazla ihracat yapılan ilk üç ülke sırasıyla Birleşik Krallık, Almanya ve Irak oldu. İSO 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde, ambalaj sektöründe yaşanan büyümenin devam ettiğini söyleyen Zeki Sarıbekir, büyümenin odağında ise ihracatın yer aldığını söyledi. Emtia fiyatları, hammadde sorunu, üretim maliyetlerinde 3 kata varan artışlar, konteyner sıkıntılarının ihracatı olumsuz etkileyen faktörlerin başında geldiğini belirten Zeki Sarıbekir, atık ithalatına karşı olduklarını yineledi.Türkiye'de önemli yatırımları bulunan ambalaj sanayicilerini bünyesinde bir araya getiren ASD, 1992 yılında 39 ambalaj üreticisi tarafından kuruldu. Ağustos 2022 itibarıyla 237 üyesi bulunan ASD'nin amacı, Türkiye ambalaj sanayinin gelişmesine katkıda bulunmak.