İhracat ateşi Anadolu’da yanıyor

Türkiye Ekonomi Modeli'nin lokomotifi olan ve büyümenin sürükleyicisi haline gelen ihracatta rekor serisi devam ederken, sergilenen sektörel performans Türkiye'nin topyekün bir üretim ve ihracat hamlesinin içerisinde olduğunu net bir biçimde ortaya koydu. Bunun yanı sıra, ihracatın bölgesel ve il dağılımı da yeni yatırımların devreye girmesiyle Anadolu'da da ihracatın yıldızının parladığını gösterdi.Nisanda 23.4 milyar dolarla aylık bazda en yüksek ihracat rakamına ulaşılırken, 4 aylık ihracat yüzde 21.7 artarak 83.6 milyar dolar, yıllık ihracat ise yüzde 28.6 artarak 240.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Pandemi sonrasında, Eylül 2020'den Nisan 2022'ye kadar olan son 20 ayın 18'sinde aylık bazda ihracat rekoruna imza atıldı. Nisan ayında 25 sektör ihracatını artırırken, 8 sektörde rekor kırıldı. 21 sektörde ihracat artışı yüzde 10'nun üstüne çıktı. 61 il ihracatını artırma başarısını gösterirken, 16 il tarihlerinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. 214 ülkeye ihracat gerçekleştirilen nisan ayında, 155 ülkeye ihracat arttı. 27 ülkeye ihracatta rekor kırıldı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il 9.4 milyar dolarla İstanbul, 1.9 milyar dolarla Kocaeli, 1.4 milyar dolarla İzmir oldu. 2.080 firma, bu ay ilk kez ihracat gerçekleştirdi.Anadolu'da yapılan yatırımların devreye girmesi illerin ihracatına da yansıdı. Yozgat, geçen yılın nisan ayına göre ihracatını yüzde 296 artırarak 14.2 milyon dolara çıkardı. İlin ihracatındaki artış hazır giyim ve konfeksiyondan kaynaklandı. Söz konusu sektörde ihracat 3 bin dolardan 13.2 milyon dolara fırladı. İlde ayrıca iklimlendirme, çelik, elektrikelektronik ve madencilik sektörü ihracatında da bir önceki yıla göre anlamlı artışlar yaşandı.Nevşehir, geçen yılın nisan ayında 8.6 milyon dolar olan ihracatını, bu yılın aynı döneminde yüzde 155 artırarak 21.9 milyon dolara çıkardı. İlin ihracatında öne çıkan sektör madencilik oldu. Söz konusu sektörde 2021'in nisan ayında 964 bin dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde 9 milyon 221 bin dolara çıktı. İlde ayrıca çelik ihracatının da 2.9 milyon dolardan 7.7 milyon dolara çıktığı dikkat çekti.Anadolu'da ihracat artışı ile dikkat çeken diğer bir şehir Gümüşhane oldu. İlin nisan ayı ihracatı yüzde 404 artarak 5.4 milyon doları geçti. Gümüşhane'de de öne çıkan sektör madencilik oldu. Madencilik sektöründeki ihracat 952 bin dolardan 5.3 milyon dolara çıktı. Kırıkkale ihracatını yüzde 190 artırarak 2.3 milyon doların üstüne taşırken, öne çıkan sektör çimento, cam ve seramik oldu.İhracatını yüzde 139 artırarak 63.3 milyon dolara çıkaran Çorum'da mücevher ihracatının yüzde 421 artarak 7 milyon dolardan 36.5 milyon dolara çıktığı dikkat çekti. İhracatını yüzde 164 artırarak 123.2 milyon dolara çıkaran Yalova'da ise 2gemi-yat hizmetleri ihracatı yüzde 161 artarak 105 milyon dolara ulaştı. İhracatını yüzde 66 artırarak 39.5 milyon dolara çıkaran Kırşehir'de otomotiv ve makine aksamları öne çıktı.Nisanda ihracatını yüzde 60 artırarak 7.4 milyon dolara ulaşan Kilis'te elektrik ve elektronik sektöründe yüzde 211'lik ihracat artışı yaşandı. 59.9 milyon dolarlık ihracat yapan Osmaniye'de çelik sektörü 53.6 milyon dolarla lokomotifliği üstlendi. Kütahya'da cam-seramik sektörü, Iğdır'da hububat, Sivas'ta makine ve aksamları ana sektörler olarak dikkat çekti.