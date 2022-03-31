İhracat faktoringinde Türkiye dünya ikincisi





FKB tarafından 2015 yılında kurulan Merkezi Fatura Kaydı Sistemi (MFKS), aynı ticari alacağın mükerrer temlik ve finansmanını engelleyerek kayıt dışı ekonomi ile mücadeleyi destekledi. MFKS'de, kayıt esnasında yapılan mükerrerlik, tutar aşımı gibi kontroller sayesinde, 2021 yılsonu itibariyle 1.1 milyonun üzerinde riskli işlem engellendi. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) e-belge sistemi ile entegre çalışan ve eşzamanlı olarak e-faturaların ve diğer e-belgelerin doğruluğunu GİB'den teyit eden MFKS'de, kurulduğu 2015'te yüzde 23 olan e-belge oranı 2021 sonu itibarıyla yüzde 93'e çıktı. Ayrıca, 2015 yılında 123.2 milyar TL tutarında 5.5 milyon adet alacak belgesinin girişinin yapıldığı MFKS'ye, yıllık fatura kaydı artarak devam etti ve 2021 sonu itibarıyla toplam 1 trilyon 155 milyar TL tutarında 35 milyon adet belgeye ulaştı.