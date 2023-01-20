İhracat için üzerimize düşeni yapacağız

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ihracatçılarla bir araya geldi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Merkezi'nde gerçekleşen toplantıdan sonra açıklamalarda bulunan Başkan Kavcıoğlu, "İhracatçılarımızın 300 milyar dolarlık hedefi var. Türkiye'nin ihracatının artırılmasına yönelik çalışmaları karşılıklı olarak istişare ettik. Sorunlarını dinledik" dedi. Dünyada büyüme rakamlarının revize edildiğini hatırlatan Kavcıoğlu, "İhracatta bir sıkıntı yaşanmasını beklemiyoruz. Üretimde çok başarılı bir şekilde gidiyoruz. İhracatla ilgili gelişmelerin lehimize olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.İhracatçıların kurun düşük olduğu yönündeki rahatsızlıklarının dile gelip gelmediği yönündeki soruya ise Kavcıoğlu, "Döviz kuru istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Rezervlerimizdeki artış kura olumlu yansıyor. Merkez Bankası'nın herhangi bir kur hedefi yok" yanıtını verdi. TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise "Biz kurla ilgili istikrardan yanayız, istikrarlı kur istiyoruz" dedi.