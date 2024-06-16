İhracat kadın girişimci eliyle yükselecek

Kadın girişimcileri belgelendirerek, ihracatta rekabet güçlerini artırmak için hazırlanan "İhracatta Kadını Destekleme" projesi kapsamında düzenlenen "İhracatta Sınırları Aş" eğitim programlarının üçüncüsü Bursa'da gerçekleştirildi. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) ev sahipliğindeki eğitimde, dış ticaret, ödeme şekilleri ve finansmanı, İngilizce yazışma teknikleri, yeşil dönüşüm, gümrükleme ve e-ticaret gibi konularda katılımcılara bilgilendirmelerde bulunuldu. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Başkanı Pınar Taşdelen Engin, TİM WINGS projesi ile kadın girişimindeki ve yönetimindeki firmaları sertifikalandırmanın önemine dikkat çekti.