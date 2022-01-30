İhracat kalkınmada anahtar görevi görüyor

Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harika Güral
, Türkiye'nin son 10 yılda bir ihracat ivmesi yakaladığını belirterek, "Bu ivmenin devamlılığının sağlanması ve sürdürülebilir bir ekonomi için ihracat atılımlarının hızla gelişmesi gerekiyor. İhracat ülke ekonomisinin kalkınması için bir anahtar görevi görüyor" dedi. Ekonominin ihracata dayalı büyümesinin Türkiye'nin potansiyel büyüme hızını yükseltmesi açısından önemli olduğuna değinen Güral, "İhracatta performansın artması, büyümenin hız kesemeden ilerlemesine imkân veren önemli bir faktör" diye konuştu.
ELİMİZİ PAZARDAN ÇEKMİYORUZ
Her zaman pazarın içinde olan bir marka olduklarını belirten Güral, "Değişen dinamikleri, gündemleri ve sektörü yakından takip ediyoruz ve oluşan ya da oluşabilecek tüm durumlar için çeşitli yol haritaları çıkartıyoruz. Kulağımızı hiçbir zaman pazarın ihtiyaçlarına kapatmıyoruz. Elimizi pazardan hiç çekmiyoruz. Bu strateji başarıyı da beraberinde getiriyor" şeklinde konuştu.
FABRIKA ILK ÇEYREKTE AÇILIYOR
2022'nin ilk çeyreğinde Güral 29 Ekim Seramik Fabrikasını hayata geçireceklerini aktaran Harika Güral, şunları anlattı: "Bunu daha önce yapmak istedik; fakat çip krizine biz de takıldık. Dünyadaki çip krizi bizi de etkiledi. İlk çeyrekte fabrikamızı açacağız. Nihai hedef kapasitemiz 35 milyon metrekare. İlk etapta 350 civarında yeni mesai arkadaşlarımız olacak." 2018 yılı öncesinde ihracat oranlarının yüzde 30 civarında olduğunu anlatan Güral, "Dijital baskı tekniği ve finebone ürünlerimizle beraber bu oran yüzde 40 seviyelerine geldi. Hedef 50'nin üzerine çıkmak" dedi.
AVRUPA ANA PAZARIMIZ
İhracattaki yeni pazar çalışmalarına yönelik de bilgi veren Güral, "Türkiye'nin genel olarak ana pazarı Avrupa
. Bizim pazarlarımıza baktığımızda turizm ve ekonomisi güçlü olan ülkeler. Almanya
, İtalya
, Fransa
, İspanya
ve Yunanistan
bu ülkelerin başında geliyor. Her ne kadar şu anda Avrupa Birliği içerisinde olmasa da İngiltere
bizim ana pazarlarımızdan. Hem HoReCa grubunda hem ev grubunda ihracatta bu ülkelerle ilerleyeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.