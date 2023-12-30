İhracat kilit rolde olacak

2024 yılının küresel ekonomiler için zor bir yıl ocağını söyleyen Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, "İnşallah ülkemiz için hayırlı bir yıl ocağını düşünüyorum" dedi. İhracatçı bir grup olarak bu yıl da ihracatın ekonomi için kilit rol oynayacağına inandığını dile getiren Zorlu, "Türkiye'nin üretim gücü çok yüksek. Üretimden gelen gücümüzü iyi kullanarak ihracatımızı artırmak zorundayız. İhracat odaklı politikaların hayati önem taşıdığını düşünüyorum. Türkiye için en önemli konular enflasyonun düşürülmesi ve ihracatın artırılmasıdır" değerlendirmesinde bulundu. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda ve faizlerde düşüş beklediğini dile getiren Zorlu, "Biz iş dünyası olarak yatırım yapma ve üretme isteğimizi her zaman koruyoruz. Grup olarak da hep bu yönde davrandık. Bunun için tek beklentimiz istikrar ortamının sağlanması. Bu yönde de güçlü emareler var. İstikrar sadece ekonomiler için değil hayatın her alanında en temel belirleyici unsurdur. Enflasyonun düşmesiyle birlikte piyasalara güven gelecektir" dedi.Yurtdışı pazarlardaki daralmaya dikkat çeken Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülke olarak en büyük pazarımız Avrupa'da durgunluk var, diğer pazarlarda da benzer şekilde durgunluk görülüyor. Bu nedenle ihracatçıya verilecek destekler büyük önem arz ediyor. Yaşanan daralma ve durgunluğa rağmen ihracatçının sıçrama yapma gücü ve isteği yüksek. Bunu yaparak cari açığın düşürülmesine de katkı sunabiliriz." Uygulanan ekonomi politikalarından dolayı iç piyasada da daralma yaşanmasının beklendiğini ifade eden Zorlu, buna rağmen ikinci yarıya dair beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirdi. Orta Vadeli Program'da (OVP) 2024 için belirlenen yüzde 36 enflasyon hedefinin tutturulmasının önemine dikkat çeken Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü enflasyon herkese zarar veriyor. Bundan etkilenmeyen yok. Daha önce tanımlandığı gibi bana göre de enflasyon bir canavar. Ekonomiye büyük zarar veriyor. Enflasyonu düşürme yönündeki ekonomi yönetiminin kararlı tutumunu çok önemli buluyorum."