İhracat şampiyonu Güral’dan yeni fabrika

Türkiye'nin
porselen ve bone ihracatının yüzde 36'sını tek başına gerçekleştirerek sektöründe ihracat şampiyonu olan Güral Porselen, hedef büyüttü. Pandemiyle birlikte porselende de büyük tedarik zincirlerinin taleplerini Türkiye'ye yönlendirdiğini söyleyen Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harika Güral
, "Türkiye ciddi bir taleple karşı karşıya, özellikle katma değeri yüksek ürünler için önemli bir alternatif pazar olduk. Türkiye'nin en büyük porselen üreticisi olarak ihracatta ciddi bir ivme yakaladık. Büyük alım grupları bizi ziyaret edip ürün istiyor" dedi.
BÜYÜK AÇILIŞ 2022'DE
Artan talebi karşılamak için yeni bir fabrika yatırımı planladıklarını söyleyen Güral, "Yeni fabrikamızı da Kütahya
'da kurmayı düşünüyoruz" dedi. Harika Güral, şunları kaydetti: "Yılda 100 milyon parçaya kadar çıkabilen kapasitemiz ile Ortadoğu
ve Avrupa
'daki tek çatı altında üretim yapabilen tek firmayız. Yaklaşık 60 ülkeye ihracat yapıyoruz. Üst üste iki yıldır sektörümüzde ihracat şampiyonu oluyoruz. Önümüzdeki yıl için de hedeflerimiz yüksek." Kütahya'da kurdukları 29 Ekim Güral Seramik Fabrikası
'nı 2022'nin başlarında faaliyete geçirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Güral, bir ucundan diğer ucuna yaklaşık 3 kilometre yol gidilecek fabrikanın 7 milyon metrekare kapasite ile üretime başlayacağını söyledi. Güral, "Hedefimiz 35 milyon metrekare kapasiteye ulaşmak. Fabrikamıza 40 milyon euro yatırım yaptık. Fabrikamızda 300 kişiye istihdam sağlayacağız ve Gürallar Grup
olarak toplam istihdamımız 4 bin kişi olacak" şeklinde konuştu.