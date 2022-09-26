İhracat teşvikinde yeni model

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatçıların finansman yükünü ortadan kaldırmak için Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Türk Eximbank ve İhracatı Geliştirme A.Ş.'nin (İGE) katılımıyla prefinansman ve teminata yönelik bir model geliştirdiklerini belirterek, "Kurguladığımız modelde, mal ve hizmet ihracatçılarımıza verdiğimiz proje, program ve statü bazlı desteklerimize prefinansman imkânı getiriyoruz" dedi.Firmaların ihracat desteklerinden yararlanmak için öncesinde faaliyetini gerçekleştirerek harcama yaptığını ve gerekli belgeleriyle incelemeci kuruluşa başvurduğunu anımsatan Muş, bu başvurunun incelenmesi ve tahakkuku neticesinde destek ödemelerinin yapıldığını bildirdi. Muş, buna karşın başvuru, inceleme ve tahakkuk süreçleri dahil edildiğinde, faaliyet ile ödeme arasında bir süre geçtiğine ve bu durumun ihracatçılara finansman yükü doğurduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Bu yükü ortadan kaldırmak ve ihracatçılarımıza yönelik kredi kabiliyetini artırmak amacıyla İhracat Desteklerine İlişkin Kararımıza dayanarak, Bakanlığımız koordinasyonunda Türk Eximbank ve İGE A.Ş.'nin katılımıyla prefinansman ve teminata yönelik bir model geliştirdik. Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği, Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Proje Desteği, Tasarım ve Ürün Geliştirme Desteği, Marka ve TURQUALITY Destek Programları, ihracat ve e-ihracat konsorsiyum statüsü verilen şirketlere yönelik destekler başta olmak üzere kurguladığımız modelde, mal ve hizmet ihracatçılarımıza verdiğimiz proje, program ve statü bazlı desteklerimize prefinansman imkânı getiriyoruz."Kefalet sorununa çözüm bularak firmaların krediye erişim işlemlerini hızlandırdıklarını da belirten Bakan Muş, "Bugüne kadar 2 bin 148 firmaya 6 milyar liranın üzerinde krediye kefalet sağlayarak ihracatçılarımıza finansman konusunda nefes aldıran ve bu konumunu her geçen gün güçlendirecek olan İGE A.Ş., prefinansman modelimizde de önemli bir sacayağıdır. İhracatçılarımızın destekleri hızlı bir şekilde ödenecek" dedi.Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye E-ihracat Platformu'nu kurmayı hedeflediklerini belirterek, "Platform ile 'Web3' gibi yeni nesil teknolojiler kullanarak, ülkemizin ihracatçı envanterinin dijital ortama taşınmasını, ihracatçılarımızın farklı ülkelerdeki ithalatçılar tarafından kolayca bulunmasını ve siparişlerini buradan almalarını sağlayacağız" dedi. Muş, KOBİ'lerden başlamak üzere her seviyede ihracatçıya ihracatın tüm adımlarında önemli destekler sağladıklarına işaret ederek, talepleri dikkate alarak farklı mevzuat yapılarıyla yürütülen ihracat desteklerini yeni bir bakış açısıyla kurguladıklarını aktardı. Muş, 18 Ağustos'ta yürürlüğe giren destek mevzuatını daha anlaşılır ve yalın hale getirdiklerini belirterek, ihracata yönelik mevcut ve yeni destek programlarını bütüncül olarak tek bir çatı altında birleştirdiklerini vurguladı.