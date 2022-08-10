İhracat yapana % 75 destek

Turkuvaz Medya Grubu'nun Kayseri'de düzenlediği 'Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde Türkiye'nin 2023 ihracat vizyonu masaya yatırıldı. SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün moderatörlüğünde gerçekleşen '2023 İhracat Vizyonu ve Yeni Fırsatlar' panelinde konuşan Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, 2023 yılını değerlendirirken ihtiyatlı davrandıklarını belirterek, "Avrupa ve Amerika'nın sıkılaştırıcı para politikasından dolayı ülkeler içe kapanık bir strateji izleyecek. Finansman ve tedarik sıkıntıları Türkiye ihracatını küresel olarak etkiliyor. Dünyayla entegre bir ülkeyiz. Bundan Türkiye mutlaka etkilenecek" dedi.Türkiye'nin dinamik ve esnek bir yapısı olduğunu vurgulayan Ağar, "Pandemi döneminde dahi ürün eksikliği çekmediğimiz, hatta bunların ihracatçısı konuma geldiğimiz bir kriz dönemi yaşadık. Ayrıca yardım taleplerini karşılayan bir ülke olduk. Öngörülmeyen uluslararası krizler ya da savaşlar ülkeleri tedbirler almaya zorluyor. Biz bu krizleri fırsata çevirme konusunda da esnek davranıyoruz. Ülkeler tedbirler alacaktır, fakat ihracatımızın 250 milyar dolar hedefini etkileyeceğini düşünmüyoruz. Hatta daha önce de belirttiğimiz gibi, hedefimizin daha da üstüne koyacağız" diye konuştu.Türkiye'nin ihracat performansını artırmaya devam ettiğini anlatan Ağar, "Paritedeki gerileme ihracat rakamlarında 7.96 milyon dolar bir kayıp görmemize neden oldu. Parite düşmemiş olsaydı, bu rakam artı haneye yazılacaktı" dedi. İhracatın arttırılması için pazar ve ürün çeşitliliğinin yanı sıra katma değerli üretime dönük yatırımların şart olduğunun altını çizen Ağar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyada ve ülkemizdeki gelişmeleri çok yakından takip eden aktif bir bakanlığız. Pazar çeşitliliği, katma değeri yüksek ürün çeşitliliği, finansman destekleri konusunda neler yapılacağı sürekli gündemimizde. Yeni dönemde bu çeşitliliği sağlayacak, yatırım, finansman destekleri rakamlarını açıklayacağız. Karar taslağını Cumhurbaşkanımıza sunduk, çok kısa süre sonra bu gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağız. Şimdilik bu desteklerin yüzde 20 oranından yüzde 70'lere, hatta Ticaret Bakanlığı'nın da bazı ihracat kalemlerine sağlayacağı destekle yüzde 75 seviyelerine çıkacağını söyleyebilirim. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için kurulan konsorsiyumla da sinerji yaratarak ihracatlarını artırmaları için yapılandırmaları güçlendiriyoruz."Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci de, panelde Kayseri'nin sanayi tarafındaki ihracat potansiyeli ve gelişmeleri değerlendirdi. Büyüksimitci, "Türkiye'nin ihracat ve istihdam hedefine çok katkı sağlayan bir noktadayız. 2020 pandemi döneminde 1.5 ay ürün gönderemedik. 2020 sene sonunda ise 1.5 aylık eksik ihracatı tamamlayıp, 2 milyar 605 milyon dolar ihracat rakamına ulaştık. 2021 yılı bizim için muhteşemdi" dedi. 2022 yılı hedeflerini 3.6 milyar dolara yükselttiklerini kaydeden Büyüksimitci, şunları anlattı: "Hedefleri koyarken sanayicimizin iştahını ve yeni yatırımları gözlemliyoruz.Oldukça memnun edici bir tablo görünüyor. Özellikle mobilya sektöründe 1 milyar doları geçeceğimizi öngörüyoruz. Mobilyada yüzde 45-50 Avrupa ülkelerine ihracat gerçekleştirirken, 2021'de ABD ülke bazında birinci sıraya yükseldi. Daha önce Irak ve Orta Doğu pazarı ilk sıradaydı. Yılsonuna kadar 4.3 milyar dolar ihracat sağlayacağız. Elektrikli ev aletleri ve küçük aletler sektöründe, İstanbul'dan sonra ikinci büyük ihracatçı şehir Kayseri... Küçük ev aletleri alanında büyük ihracatçılarımız var. Kayseri'de üniversitelerle sürdürdüğümüz Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ile teknolojik ürünlerde endüstri 4.0'a uyumlu katma değer yaratan ürünlerin ihracatı sayesinde 1 milyar doları yakaladık." Finansmana erişimde sıkıntı yaşayan sanayicilere de mesaj veren Büyüksimitci, "Özellikle İGE'nin kurulması bu konuda pozitif katkı sağlayacak. Eximbank'ın ihracat potansiyelinin artması ve finansmana erişimi kolaylaştırıcı rolü çok önemli katkı sağladı. Bankalarla görüşüyoruz. Kayseri'de 5 milyar dolar ihracat hedefimizi 2023'te gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.SABAH Gazetesi'nin düzenlediği 'Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin açılışında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ticaretin ve endüstrinin Kayserililerin iliklerine kadar işlediğini belirterek, "Turkuvaz Medya'ya düzenlediği ihracat zirvesi programı nedeniyle teşekkür ediyorum. Ticaret ve endüstri bizim iliklerimize işlemiş tabiriyle anılırsa hiçte yanlış konuşmuş olmayız.Şehrimize 25 kilometre mesafede bulunan Kültepe Karum'da çıkan tabletler ticaretin ilk defa Kayseri'de yapıldığını görüyoruz. Çek, senet ve sosyal içerikli anlaşmalarında o dönemlerde burada yapıldığını biliyoruz. İSO'nun en büyük ilk 500 ve ikinci 500 listesinde 31 firmamız yer aldı. Bu açıdan baktığımızda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) raporunda derece yapmakta olan Kayseri, bir önceki yıl ihracat rakamlarını katlamakta" dedi.Kayseri'nin 5 üniversitesi, bir teknoparkı ve bir serbest bölgesinin bulunduğuna dikkat çeken Büyükkılıç, şöyle devam etti: "Şehrimizden 180 ülkeye ihracat yapılıyor. 1 milyon 200 bin metrekarelik bir alanda kuracağımız sera organize sanayi ile tarıma dayalı çalışmalarımız son aşamaya geldi. İhracat ortalamasının 110 milyon dolar üzerinde gerçekleşen Kayseri'de yüzde 37.47 oranında artış oldu. Biz Cumhurbaşkanımızın talimatlarına uyarken, onun önerileri doğrultusunda rakamları çok daha yukarılara ilerleteceğimize inanıyoruz. 2022'nin ilk 6 aylık ihracat rakamları bizleri sevindirmekte. 2.2 milyar dolarlık bir ihracatımız var.İhracat konusunda mobilya, kablo ve metal ürünleri başta olmak üzere Almanya, ABD ve Irak en çok ihracat yaptığım ilk üç ülke. Türkiye'nin cari açığına 150 milyon dolar katkıda bulunuyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak 16 ilçe belediye başkanı el ele gönül gönüle hizmet ediyoruz. Belediyecilikte bir model oluşturduk. Kayseri Büyükşehir olarak geçen sene itibariyle bütçemizi yüzde 98 oranında gerçekleştirdik. 30 büyükşehir içerisinde Kayseri 1. sırada yer almaktadır. Daha çok proje ve hizmet odaklı çalışmaları önemseriz. 1.5 milyarlık ek bütçe kararı alarak hem kent merkezinde hem de ilçelerde yatırımdan yatırıma koşacağız."ERCIYES Anadolu Holding CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin panelde yaptığı konuşmada 2021 yılının olağanüstü bir yıl olduğuna dikkat çekti. Pandemi sebebiyle emtia fiyatlarının yükseldiğini ve hammaddeye erişimin çok zor olduğunu hatırlatan Ertekin, buna rağmen 11 şirketle ihracat yaparak 505 milyon dolar ciro gerçekleştirdiklerini söyledi. Ertekin, "Bu rakam Kayseri ihracatının yüzde 14.5'unu oluşturuyor. Biz bütçe yaparken yüzde 5'lik büyüme koyduk. 505 milyon dolar seviyelerinden 532 milyon dolarlara ulaşabileceğimizi düşünüyoruz" dedi. Emtia fiyatlarının demir-çelik ve kablo üretimi yapan şirketleri yüksek oranlarda etkilediğini anlatan Ertekin, şunları kaydetti: "Emtia fiyatlarında çözülmelerle fiyatlarda da geriye doğru düşüş görünüyor. Holdingimiz için durum böyleyken, Kayseri'nin ihracat hacmine baktığımızda özellikle mobilyada yeni pazarlara girilmesi ile ileriye dönük hareketlilik ve yükselme görüyoruz. Bunlar bizim için umut verici rakamlar. Küresel dengeleri ve krizleri göz önünde bulundurarak B planlarını da yapıyoruz. Bizim için özellikle mobilya ve çelik kapıda 100 milyar dolar hacmindeki Amerika inanılmaz büyük bir pazar. ABD'de yeni kurduğumuz şirketimizle ihracat hacmimizi 2023'te artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca yine Rusya'daki fabrikalarımızda da üretimimizi sürdüreceğiz."ZİRVEDE konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri'nin 400 milyon dolar seviyesinde olan ihracat rakamlarının geçen yıl 3,6 milyar dolara ulaştığını, bu yılki hedeflerinin ise 4,5 milyar dolar olduğunu söyledi. Çiçek, "Kayseri'de 15 yıllık süre içerisinde 14 katlık bir büyüme var. Kayseri'ye sadece ticaretin şehri demek haksızlık olur. Anadolu'da ticaretin doğduğu şehir Kayseri'dir. Türkiye'nin ihracatında, ekonomisinde çok büyük değeri vardır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri'nin mobilya merkezi olması konusunda tanıtım çalışmaları yapılması yönünde verdiği talimat ise bizi gerçekten çok mutlu etti" dedi.