İhracat yılsonunda 260 milyar doları bulur

Türkiyeİhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail GülleA Para'da yayınlanan 'Ekonomi Masası' programında ihracatın yıl sonunda 260 milyar doları bulacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlayan diplomasi atağının ihracatçıların elini daha da güçlendirdiğini anlatan Gülle, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e ticari heyetlerle çıkarma yaptıklarını, olumlu gelişmelerin olduğunu söyledi. 19 ayın 17'sinde rekor kıran ihracatta yıl sonu beklentilerini de paylaşan Gülle, 2022 hedeflerinin aşılacağını vurguladı. Gülle, "1970'te ihracatımız 1 milyar dolardı. 80'lerin sonunda 10 milyar dolar oldu. 90'larda 20 milyar dolar. 2000'lerde 30 milyar dolar. Bugün 250 milyar doları konuşuyoruz. Martta yıldan yıla ihracatımız 235 milyar dolar oldu. 3'lü rakamlara geçmemiz sadece 3 senemizi alacak. 2023'te 300 milyar doları bu ülke görecek" dedi.Özellikle ihracat yapan KOBİ'lerin finansmana erişim imkanlarını genişletmek için Türk Eximbank ve TİM ortaklığıyla kurulan, 1 Mart'ta faaliyete geçen İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE) konusunda da açıklama yapan Gülle, "3 bin başvuru oldu. Müracaatların yüzde 10'u kadar kredi kullanımı gerçekleşti" diye konuştu. Gülle, İGE A.Ş'nin özkaynak destek paketi ile finansmana erişmekte zorlanan KOBİ'lere kefaletler yoluyla kredi kullandırıldığını anlattı.GÜLLE, tarım ürünleri ihracatındaki artışın iç piyasada fiyatların artmasına neden olduğu yönündeki yorumları da değerlendirdi. Tarımda toplam üretimin sadece yüzde 10'unun ihraç edildiğini belirten Gülle, "Yaş sebze-meyve üretimimiz yıl 55 milyon ton. Sordum başkanlarıma bunun ne kadarını ihraç ediyoruz diye. Sadece yüzde 8'i... Yani yaklaşık 4.5 milyon ton gibi bir rakamı ihraç ediyoruz. Mesela domates ihracatı... 13 milyon ton domates üretimimiz var. Ne kadarını ihraç ediyoruz? 1.2 milyon tonunu yani yaklaşık yüzde 10'u" dedi. 250 milyar dolarlık bir ihracat rakamını konuşulduğuna dikkat çeken Gülle, "Olayın büyüklüğüne bakmamız lazım. Tarım ürünlerinin sadece yüzde 10'u ihraç ediliyor. Birtakım tarım ürünlerinin fiyatları üzerinden ihracattaki bu büyük değere zarar vermemek lazım" diye konuştu.