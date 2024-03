İhracata 30 milyon euroluk kadın eli

10 yıl önce aile şirketinin yönetimini devralan, aynı zamanda TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığını da yürüten GEMAK AŞ. Genel Müdürü Hande Öztürk, 48 ülkeye yayılarak senelik ihracatını ikiye katladı. Gıda, ilaç ve kimya fabrikalarının iç ekipmanlarını yerli ve milli imkânlarla üreterek yurtdışına ihraç ettiklerini dile getiren Öztürk, "Senelik ihracatımız 30 milyon euro. Hawaii'ye dahi ihracat yapıyoruz" dedi.8 senede şirketin ihracat oranını yüzde 35'lerden yüzde 70'lere çektiklerini dile getiren Öztürk, "Her sene 15'e yakın fuara katılıp yeni müşterilere ulaşıyoruz. Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Şu an 48 ülkeye yayılmış durumdayız. En büyük talep ise İngiltere'den geliyor. Orada 20'yi aşkın tesis kurduk. 280'den fazla çalışanımız var ve her 5 kişiden biri kadın" ifadelerini kullandı. Kadınları sanayiye çekebilmek için de birçok çalışmaya imza attıklarını vurgulayan Öztürk, "Mesela TOBB çatısı altında 'Sanayide Kadın Eli' diye bir projemiz var. Hiç çalışmayan kadınlara eğitim vereceğiz. Sanayi işletmelerinin ihtiyaçlarını inceledik, tespit ettik. Bu grubumuz 2.5 ay eğitim alacak. Kadınlarımızı sanayiye yerleştireceğiz. Bu proje ile yeni bir istihdam kapısı açıyoruz" şeklinde konuştu.