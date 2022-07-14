İhracata 50 milyar dolar destek

Türkiye, ihracatta rekor üzerine rekor kırarken Türkiye İhracat Kredi Bankası (Eximbank), sektörü desteklemek için tüm olanaklarını seferber etti. Kurum, bu yıl sektöre 50 milyar dolarlık bir destek sağlamayı hedefliyor. Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, banka olarak vermiş oldukların kredilerin tutarının 309 milyar liraya ulaştığını söyledi.Güney, geçen yıl 22.5 milyar dolarlık kredinin yanı sıra 23.6 milyar dolar da sigorta desteği verdiklerini ifade etti.Genel Müdür Ali Güney, "46.1 milyar dolarlık bir destek sağlamış olduk ihracatçılarımıza. Bu yılın ilk beş ayında kredi desteği 9.1 milyar dolar, alacak sigortası 11 milyar dolar olmak üzere toplam 20.1 milyar dolarlık destek sağladık. Yılsonu hedefimiz ise 50 milyar dolar kredi ve sigorta desteği" dedi.Eximbank'ta geçen yıl ilk defa alacak sigortası işlem hacminin, nakdî kredi işlem hacmini geçtiğine dikkat çeken Ali Güney, "200'den fazla ülkede 65 bine yakın alıcıya yapılmış olan ihracat bedellerini tahsilat riskine karşı Eximbank olarak sigortalıyoruz. Aslında bu ürün ihracatçılarımızın farklı pazarlara açılarak farklı müşterilere daha fazla ihracat yapması noktasında çok önemli, teşvik edici bir ürün" diye konuştu.10 milyon dolar üzerinde kredi kullanan müşterilerini sürdürülebilirlik süreçlerine dahil ettiklerine değinen Güney, "Ayrıca kullandırdığımız kredilerden faydalanan firmaların karbon ve sera gazı salınımlarını ölçen bir metodoloji geliştirdik. Bu anlamda da uluslararası ISO 14064 -1:2018 Belgesi'ni alan ilk banka olduğumuzu belirtmek isterim" mesajını verdi.Banka olarak KOBİ'lere ciddi anlamda destek verdiklerinin altını çizen Güney, "2017'lerde yüzde 60'lar seviyesinde olan KOBİ müşteri sayısının toplam müşteri içerisindeki payı oranı yüzde 80'e çıktı. İhracatı Geliştirme AŞ, faaliyete başlayalı daha üç ay gibi bir süre oldu. Evet, şu anda sadece Eximbank üzerinden kredi kullandırılıyor, yakın bir zamanda inşallah bankaları (20 banka) da bu sistemin içerisine dâhil edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.