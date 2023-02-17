İhracata fason üretim formülü

11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından duran fabrikalar birer birer kademeli üretime geçerken, işveren de kontratı yapılmış siparişlerini yetiştirmek için ara formüller üretmeye başladı. Birçok dünya devi markaya üretim yapan tekstil ve hazır giyim firması çareyi fason üretim yaptırmakta buldu. Sektördeki birçok firma, siparişlerini zamanında yetiştirmek için depremden etkilenmeyen illerdeki firmaların kapısını çalarak kendisi için üretim yapmasını istedi. Şirketler bir süre yüzde 50'leri aşan oranlarda fason üretimle yola devam edecek.Türkiye'de hazır giyim üretiminin yüzde 20'sinin, tekstil ve hammaddeleri üretiminin yüzde 25'inin bu bölgede üretildiği göz önünde bulundurulduğunda burada yaşanacak üretim kayıpları ihracat için de büyük önem taşıyor. Özellikle konfeksiyonda Türkiye'nin çok ciddi bir kapasitesi olduğunu söyleyen TOBB Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sanayi Meclis Başkanı Şeref Fayat, bunun bir avantaj olduğunu belirtti. Sektörün hemen organize olduğunu ve üretimin ülke genelindeki tesisler tarafından yapıldığını söyleyen Fayat, "İki hafta içinde siparişlerin organize olduğunu ve yüklemenin yapıldığını göreceksiniz" dedi. Fayat şunları kaydetti: "Elbette müşterilerimiz ülkemizde yaşanan büyük felaketin farkında. Bu nedenle anlayış gösteriyorlar. Ancak ülkemizde depremden etkilenmeyen diğer şehirlerde bu konuda ciddi kapasite vardı. Onlarla temasa geçilerek, gerekli bağlantılar kuruldu. Siparişlerin tesliminde bir sıkıntı yaşanmayacak."İstanbul ve Adıyaman'daki fabrikalarıyla dünyanın en prestijli moda markalarına yönelik üretim yapan Gelişim Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akçay da bu süreçte fason üretimin önemine dikkat çekti. Adıyaman'daki fabrikalarının depremden etkilendiğini ve güçlendirme çalışmalarının iki ay kadar süreceğini söyleyen Akçay, yol haritaları ile ilgili şu bilgileri verdi: "Adıyaman'da 414 çalışanımız vardı. İşgücü anlamında büyük bir kaybımız söz konusu. Üretimimizin yüzde 40-50'sini fason olarak yaptırmak için bağlantıları kurduk. İstanbul'un yanı sıra, Trakya bölgesindeki ve Tokat'taki fason üreticiler temasa geçtik. Bir yandan bölgede depremin yaralarını sararken, bir yandan da taahhütlerimizi yerine getirmek istiyoruz."ARALARINDA dünya devi markaların bulunduğu pek çok firmaya üretim yapan Hataylı Hateks firması da yaptığı açıklamada "İhracat ve üretimimizin en az şekilde kesintiyle devam ettirilmesi amacıyla mevcut mamul stoklarımızın müşterilerimizle irtibata geçilerek ihracatına başlandı. Bünyemizdeki yarı mamul stokların da hızlı bir şekilde mamule dönüştürülmesi için fason üretim yaptırılarak ihracatımızın devam etmesi sağlanacak" açıklamasını yaptı.