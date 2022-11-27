İhracatçı ordusuna bu yıl 17.607 fırma daha katıldı

Türkiye'nin yeni ekonomi modelinin lokomotifi olan ve yılın ikinci çeyreğindeki yüzde 7.6'lık büyümeye 3.9 puanlık katkı yapan ihracatta artış devam ediyor. Türkiye 22 Kasım itibarıyla 2022'de 225.2 milyar dolarlık 2021 yılı toplam ihracat rakamını geride bıraktı. Enerji maliyetlerindeki artış ve küresel resesyon endişeleri, lojistik altyapısını özellikle son 10 yılda önemli ölçüde yenileyen Türkiye'nin tedarik üssü konumunu perçinlerken, ihracat potansiyeli de ivme kazandı. Türk firmalarının önceliğini ihracata vermeye başlaması rakamlara da yansıdı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, bu yılın ilk 10 ayında ilk kez kez ihracat yapan firma sayısı 17 bin 607'e ulaştı.Ham madde tedarikinde yaşanan zorluklara karşın Türk şirketleri ihracatta rekorlar kırmaya devam ediyor. Türk şirketlerinin pazar çeşitliliğine önem vermesi ve dünyanın dört bir yanına düzenlenen ticaret heyetleri de Türkiye'nin ihracat performansını destekliyor. Sanayi sektörü, 154 milyar 243 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-ekim ihracatını gerçekleştirdi..TİM verilerine göre ilk kez ihracata başlayan firma sayısı ocakta bin 509, şubatta bin 712, martta bin 986 oldu. 23.3 milyar dolar ihracatın yapıldığı nisan ayında ise ilk kez dış satıma başlayan firma sayısı 2 bin 76 olarak gerçekleşti. Mayısta bin 484'e gerileyen ihracata başlayan firma sayısı, haziranda bin 902, temmuzda bin 365, ağustosta bin 829, eylülde bin 938, ekimde ise bin 806 oldu.Türkiye'nin ihracatı yılın ilk 10 ayında yüzde 15.4 artarken, bölgeler arasında en yüksek artış İç Anadolu'da gerçekleşti. İç Anadolu Bölgesi'nin 10 aylık ihracatı yüzde 17.5 artarak 16.8 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde Marmara Bölgesi'nin ihracatı yüzde 13.8 artarak 118.8 milyar dolara, Doğu Anadolu'nun ihracatı yüzde 12.1 artarak 945 milyon dolara, Ege Bölgesi'nin ihracatı ise yüzde 11.3 artarak 22.5 milyar dolara çıktı. Türkiye'nin 10 aylık ihracatının il bazında karnesi ise Anadolu şehirlerinin ön plana çıktığına işaret ediyor. Ocak-Ekim döneminde ihracatını en fazla artıran il Yozgat oldu. Yozgat'ın ihracatı yüzde 233 artarak 13.9 milyon dolardan, 46.6 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde Tunceli ihracatını yüzde 133 artırarak 594 bin dolara, Muş yüzde 127 artırarak 4.3 milyon dolara, Bingöl yüzde 116 artırarak 7 milyon dolara çıkardı. 10 aylık dönemde ihracat artışı Nevşehir'de yüzde 76.8, Şanlıurfa'da yüzde 54.9, Bitlis'te yüzde 47.4, Çorum'da yüzde 45.3, Kars'ta yüzde 40.7 ve Diyarbakır'da yüzde 35.5 olarak gerçekleşti.TÜRKİYE, 200'den fazla ülkeye 4 bin 300 civarında farklı ürün satarak benzer ülkelere kıyasla daha yüksek bir pazar ve ürün çeşitliliği kapasitesi oluşturdu. En fazla ihracatı yapılan üç ürünün toplam ihracat içindeki payının görece düşük bir oranda olması ise ihracatın belli ürünlerde yoğunlaşmadığını ortaya koydu. Salgın döneminde küresel arz, talep ve lojistik zincirlerindeki değişimler, doğru stratejilerle birleştirilerek dinamik şekilde ve beceriyle yönetilebildiği için Türkiye'nin küresel ticaretteki konumu daha da önem kazandı. 10 aylık ihracat yüzde 15.4 artarak 209 milyar dolara, 12 aylık ihracat ise yüzde 17.5 artarak 253.1 milyar dolara çıktı.