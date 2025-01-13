İhracatçı ‘Trump-Jump’ bekliyor

Göreve 20 Ocak'ta başlayacak olan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Meksika, Kanada ve Çin'e uygulayacağı tarifeler Türk ihracatçısını umutlandırdı. Çin'e vergi duvarı ve ithalat kısıtlarının Türkiye'nin ihracatını artırabileceğini belirten sektör temsilcileri, Suriye'deki Ortadoğu fırsatlarına ek olarak ABD kaynaklı büyük bir açılım bekliyor.

TÜRK ÜRETİCİYE AVANTAJ

Çin'in fiyat avantajıyla domine ettiği ABD pazarında, Trump'ın planladığı gümrük vergileri oyunun kurallarını değiştirecek gibi görünüyor. 2022 yılında ABD'nin Çin'den ithal ettiği 3 trilyon dolarlık ürün hacminin ciddi şekilde düşmesi beklenirken, bu boşluğu doldurabilecek ülkeler arasında Türkiye öne çıkıyor. Özellikle tekstil, mobilya, elektronik, gıda ve otomotiv yedek parça gibi sektörlerde Türk üreticiler için yeni fırsatlar doğabilir.

Ekonomi uzmanlarına göre, Çin'den ithalatın yıllık yüzde 20-30 oranında azalması beklenirken, Türk ürünlerine olan talep artabilir. Türkiye'nin yüksek kalite standartları ve esnek üretim kapasitesi, bu fırsatı değerlendirmek isteyen üreticiler için güçlü bir zemin oluşturuyor. ABD pazarının Türkiye'deki her sektöre dokunabilecek potansiyelinin olduğunu vurgulayan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Trump'ın Çin, Kanada ve Meksika'ya yönelik yeni tarife planları hafiften bazı sektörleri hareketlendirdi. Fiyat seviyelerinde rekabetçiliği yakalayabilsek önümüzde çok büyük bir fırsat var. Gelecek dönemde Türkiye ile ABD arasında serbest ticaret anlaşması yapılmasıyla Türkiye'nin önü açılır" demişti.

EYLEM PLANLARI DEVREDE

SABAH'a konuşan ihracatçılar, ABD pazarındaki bu değişimden faydalanmak isteyenlerin hazırlık yapmaya başladıklarını belirtiyor. Uzmanlar da ABD pazarına girecek ihracatçılara ülkenin talep gösterdiği sektörleri belirlemelerini, özellikle yenilenebilir enerji ekipmanları, sağlık ürünleri ve teknoloji alanlarına odaklanmalarını öneriyor. ABD pazarında marka bilinirliği oluşturmak için dijital platformlar ve uluslararası fuarların etkin kullanılması gerektiğine vurgu yapan uzmanlar, Türkiye'nin hızlı teslimatlarının da avantaja dönüştürülebileceğinin altını çiziyor. Türkiye'nin bu fırsattan tam anlamıyla faydalanabilmesi için devlet destekleri de önem taşıyor.



TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump seçim kampanyasında Çin'den gelen tüm mallara yüzde 60'a varan tarifeler uygulanacağını açıkladı. Meksika ve Kanada'dan yapılan ithalatlara ise yüzde 25'lik tarifeler uygulanması planını ortaya koydu. Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte, bu tarife planları küresel ticaret sisteminde tedirginliğe yol açtı. Birçok ekonomist "Tarifeler enflasyonu artırır"diyor. Bazı şirketler, tarife belirsizliği nedeniyle siparişlerini erkenden veriyor, yeni tedarikçiler arayarak sözleşmeleri müzakere ediyor, bu da ithalat artışı ve tedarik zincirinde aksamalara yol açıyor. Tarifelerin hedefinde demir-çelik, alüminyum, bakır gibi materyallerin yanı sıra, tıbbi ürünler ile enerji malzemeleri var.