İhracatçılar için 36 milyar liralık yeni destek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatçılar için toplam 36 milyar liralık kredi hacmine karşılık gelen yeni kefalet desteğinin hazırlandığını belirterek, "Çok yakında çalışmaları tamamlanacak olan yeni destek paketleriyle ihracatçılarımız, Türk lirası ve yabancı para krediler için yeni kefalet desteklerinden yararlanabilecek" dedi. Bakanlığın, ihracat eylem planının önemli bir paydaşı olan İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) ve Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynağıyla ihracatçılar için yeni kefalet destek paketleri sunmaya hazırlandığına dikkati çeken Bolat, "Toplamda 36 milyar liralık kredi hacmine karşılık gelecek kefalet desteğiyle ihracatçıların işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bünyesindeki KOSGEB ile yapılan işbirliği sayesinde dijital dönüşüm projelerine de kefalet desteği sağlanacak" değerlendirmesinde bulundu.