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Giriş Tarihi: 19.1.2024

İhracatçılara koruma kalkanı

İhracatçılara koruma kalkanı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, üreticileri ve ihracatçıları destekleyici etkin savunma politikası araçlarını ve bu doğrultuda güncelledikleri ithalat rejimini bu yıl da aktif şekilde kullanmaya devam edeceklerini bildirdi. Bolat, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, 2023'te Türkiye'nin ithalatının 2022'ye kıyasla yüzde 1 azalarak 361,8 milyar dolar olduğuna, Temmuz 2023'ten sonra ihracatın ithalatı karşılama oranının istikrarlı şekilde yükseldiğine ve bu oranın Aralık 2023'te yüzde 79'a çıktığına dikkati çekti.
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İhracatçılara koruma kalkanı
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