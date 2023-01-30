İhracatçılardan dış ticarette 3 önemli talep

İhracatçılar, dış ticaret işlemlerinde yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin şu görüşleri dile getirdi:

SERBEST BÖLGELERDE FAZLA MESAİ UYGULAMASI

İhracatın yaklaşık yüzde 5'inin gerçekleştiği serbest bölgelerde Ticaret Bakanlığı'na bağlı iki birim arasında iki farklı uygulama bulunuyor. Serbest bölgelerde hizmet veren gümrük müdürlükleri, işlemleri tamamlamak için yapılan fazla mesai taleplerini uygun görürken aynı Bakanlığa bağlı hizmet veren serbest bölge müdürlükleri bu talepleri olumlu karşılamıyor, hafta içi saat 17.00 sonrası ile hafta sonlarında fazla mesai yapmıyor. Fazla mesai yapılmadığı için kullandığı BiLGE sistemi 24 saat açık olan ve her zaman tescili alabilen gümrük müdürlüğü de işlemleri sonuçlandıramıyor. İhracat yapılırken son dakika siparişleri ve ürünün yüklemesi esnasında yaşanabilecek sorunlar nedeniyle kimi zaman yeni bir serbest işlem formu doldurulması gerektiğinde, fazla mesai yapılmasına ihtiyaç duyulmakta ancak bu talepler uygun görülmüyor. Ticaret Bakanlığı'na bağlı olan serbest bölgelerde yeterli personel istihdamıyla vardiya ya da 24 saat çalışma modeli uygulanması ya da gümrük idarelerinde olduğu gibi serbest bölge müdürlüklerinde de fazla mesai uygulamasına geçilmesi isteniliyor. Serbest bölgelerin de OSB'lerdeki gibi esnek çalışma saatlerine uyumlu hale getirilmesi gerekiyor.



İHRACATÇI BİRLİKLERİNDE ONAY SORUNU

İhracatçı birliklerinin de bürokrasi yaratan, zaman kaybına yol açan uygulamaları şaşırtıcı bir nitelik taşıyor. Özellikle patates, kereste, soğan, bulgur gibi kayda bağlı ihracatta, ihracatçı birliklerinden kayıt işlem yapılmasında sistem kaynaklı sorunlar can sıkıyor. Kayda bağlanan ürünlerde ihracatın en yoğun yapıldığı günler arasında yer alan cuma günü saat 16.00'ya kadar ilgili ihracatçı birliği genel sekreterliğinden onay verilip Birlik kripto kaydı alınmadığında, onay masası mesai saatleri dışında sisteme yüklenilen evrakları göremiyor. Onay verilmeyince İhracatçı Birliklerinde hafta sonu da mesai yapılmadığından, onay işlemi pazartesi gününe kalıyor. Normal ihracatta mesai saatleri dışında da bu onay süreci sonuçlandırılabiliyor iken, ne yazık ki kayda bağlı ihracatta hafta içi mesai saatleri dışında ve hasta sonları onay işlemi yapılamıyor. İhracatçılar, süreçlerini uzatan söz konusu uygulamaya çözüm bekliyor.



DÂHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİ



Ticaret Bakanlığı, dâhilde işleme izin belgelerinde, dünyada ya da ülkemizde yaşanan ciddi ekonomik sorunları gözeterek ya da pandemi gibi olağanüstü koşullar nedeniyle zaman zaman süre uzatımları yapmakta ve ihracatçı firmalarımıza kimi kolaylıklar sağlıyor. İhracatçılar, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş hali nedeniyle dâhilde işleme izin belgeleri ve izinlere sağlanan kolaylıkların bütün ülkelere yapılan ihracatları kapsayacak şekilde genişletilmesini istiyor.